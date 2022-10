Sebut Rizky Billar Punya Anak dari Tante Pemilik Salon, Avnie Maya Take Down Video dan Minta Maaf

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akun TikTok bernama @avniemaya posting sebuah video yang menyebut Rizky Billar memiliki seorang anak sebelum menikah dengan Lesti Kejora.

Pada video, Billar disebut punya anak dari seorang tante pemilik salon di Kalibata.

Setelah viral, mendadak Avnie take down video tersebut dari akun Tik Tok miliknya. Ia kemudian menyampaikan klarifikasi.

"Gue kira gak se-rame itu. Sorry kalau videonya gue take down ya. Karena itu sesuatu yang belum pasti. Ya kan, karena gue belum konfirmasi juga ke pihak sana-sini. Yang nanti bakal jadi fitnah buat diri gue," paparnya lagi, di akun Tik Tok miliknya dikutip Tribunnews, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Rumah Tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar Diterpa Kasus KDRT, Ini Kata Ria Ricis

Tidak hanya itu, Avnie Maya meminta maaf kepada netizen terkait video yang ia unggah sebelumnya.

Avnie Maya mengaku kaget video tersebut ramai dibahas di media sosial.

"Jadi sebelumnya gue minta maaf nih, sama temen-temen yang ada di Tik Tok. Ya ampun ngapain sih, udah nyebar ke sana ke sini. Gue pikir gak akan se-rame ini. Tahu-tahunya udah, syok banget gue ngelihatnya," paparnya lagi.

Ia sendiri mengaku belum punya bukti dari video sebelumnya.

"Jadi buat teman-teman, sekali lagi gue minta maaf. Kalau gue bikin itu video asal-asalan kan. Gue pikir gak se-rame itu, beneran. Jadi jangan ambil kesimpulan dulu itu nyata atau enggak. Karena gue belum ada bukti data yang real," kata Avne menambahkan.