Konser Justin Bieber di Jakarta Ditunda, Manajemen Bakal Siapkan Tanggal Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi asal Kanada, Justin Bieber menunda konser tur yang bertajuk Justice World Tour.

Jakarta menjadi salah satu kota yang dilakukan penundaan.

Baca juga: Anniversary Pernikahan ke-4, Justin Bieber Ungkap Syukur: Terima Kasih Telah Membuatku Lebih Baik

Konser yang awalnya akan di gelar pada 2 dan 3 November 2022 ini harus mundur karena Justin ingin memulihkan kondisi tubuhnya karena mengidap Ramsay Hunt Syndrome.

Kabar tersebut diumumkan oleh akun Instagram Jakarta Konser pada Senin (3/10/2022).

Dalam keterangannya mengatakan bahwa konser Justice World Tour di Jakarta pada 2 dan 3 November ditunda.

"Justice World Tour di Jakarta tanggal 2 dan 3 ditunda karena kondisi kesehatan beliau," tulis keterangan dalam Instagram Jakarta Konser, dikutip Selasa (4/10/2022).

Selanjutnya hingga saat ini manajemen pihak penyelenggara tengah mengupayakan tanggal baru terkait konser Justin Bieber di Indonesia.

"Saat ini manajemen sedang mengerjakan untuk tanggal baru, ikuti kami untuk tetap terupdate," lanjutnya.

Baca juga: Bernuansa Serba Putih, Ini Vespa Hasil Rancang Desain Justin Bieber

Diketahui jika suami Hailey Baldwin itu tengah berjuang melawan Sindrom Ramsay Hunt.

Penyakit tersebut juga sempat diumumkan Justin Bieber di laman Instagram pribadi miliknya dimana terlihat wajah pelantun lagu What Do You Mean itu lumpuh sebagian.

Kondisi Justin sebelumnya sempat membaik dan dapat melanjutkan konsernya di di Amerika Utara dan Eropa.