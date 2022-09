Anniversary Pernikahan ke-4, Justin Bieber Ungkap Syukur: Terima Kasih Telah Membuatku Lebih Baik

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagiaan tengah menyelimuti Justin Bieber dan sang istri, Hailey Baldwin alias Hailey Bieber.

Tepat hari ini, Rabu (14/9/2022), Justin Bieber dan Hailey Bieber merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-4.

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Justin Bieber menuliskan rasa terima kasihnya pada sang istri.

Tampak Bieber mengunggah potret selfie-nya bersama Hailey dalam nuansa hitam putih.

Keduanya memamerkan senyum ke arah kamera.

Hailey menggendong seekor anjingnya hingga berada di tengah mereka saat berfoto.

Baca juga: Mengaku Kelelahan, Justin Bieber Kembali Tunda Tur Dunia

"Happy anniversary to my best friend and wifey @haileybieber ..

thanks for making me better in every way.

(Selamat ulang tahun untuk sahabat dan istriku @haileybieber ..

Terima kasih telah membuatku lebih baik dalam segala hal," tulis Bieber @justinbieber.