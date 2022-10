5 Lagu The SIGIT yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify: Detourne hingga All The Time

Grup band metal The Sigit tampil pada konser Djarum Super Bandung Berisik MMXII - Maximum Agression di Lanud Sulaeman, Kabupaten Bandung, Jumat (18/5) - Berikut ini daftar 5 lagu THE SIGIT yang paling banyak didengarkan di Spotify.

TRIBUNNEWS.COM - The SIGIT merupakan band asal Bandung, Jawa Barat, beranggotakan Rekti Yoewono, Farri Ichsan Wibisana, Adit, dan Acil.

Nama The SIGIT sendiri merupakan sebuah singkatan dari The Super Insurgent Group of Imtemperance Talent.

Selama berkarya, The SIGIT telah mengeluarkan dua album.

Yakni Visible Idea of Perfection (2006) dan Detourn (2013).

Lalu, pada tahun 2020 lalu, The SIGIT merilis sebuah single berjudul Another Day.

Nah, berikut ini daftar lagu The SIGIT yang paling banyak didengarkan di Spotify:

Detourne (4,8 juta)

Living a life of getting wide no wiser

Chasing some dimes

Saving it for then waster

Contemplates the boring times

Actuates the empty rhymes

Huu-huu

Huu-huu

Huu-huu...

Huu-huu

Huu-huu

Huu-huu...

Living a life of moments that complicates us

Praying inside

Shouting in the name of the feces