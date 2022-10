Chord Gitar Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu - Vionita: Dia Hancurkan Kamu, Kususun Kembali Hatimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu yang dinyanyikan oleh Vionita.

Lagu Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu telah rilis pada Jumat, 5 Maret 2021 silam.

Selain itu, lagu ini menjadi single pertama yang dirilis oleh Vionita di tahun 2021.

Lagu Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu viral kembalu di TikTok.

Lantaran memiliki arti dan lirik yang mendalam.

Inilah chord gitar lagu Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu yang dipopulerkan oleh Vionita:

CHORD G

Intro:

C D Bm Em

Am G F D

G D

aku tak tahu harus gimana lagi

Em

untuk mencoba buatmu senyum lagi

C Bm

semuanya kucoba..

Am D

tapi tetap tak bisa..

G D

aku tahu dia hancurkan hatimu

Em

dan membuatmu tak bisa utuh lagi

C Bm

tapi aku berbeda..

Am D G B

beriku kesempatan..

Em B

tetapi sabarku..

D A

juga ada batasnya..

Am

sebaiknya..

D G

ku bisa menyerah juga..

Reff :

Bm C D

dia masa lalumu..

Bm Em

aku masa depanmu..

Am D

dia hancurkan kamu..

G7 G

kususun kembali hatimu..

Bm C D

tapi mengapa.. kamu..

Bm E

masih terpenjara bayangnya..

Am Bm

aku sungguh cinta..

C D

tapi mungkin kamu yang..

C Bm Am G F D

bodoh..ha aa

G D

aku tahu dia hancurkan hatimu

Em

dan membuatmu tak bisa utuh lagi

C Bm

tapi aku berbeda..

Am D G B

beriku kesempatan..

Em B

tetapi sabarku..

D A

juga ada batasnya..

Am Bm

sebaiknya..

-C D G

aku bisa menyerah juga..

Reff :

-Bm C D

dia masa lalumu..

Bm Em

aku masa depanmu..

Am D

dia hancurkan kamu..

G7 G

kususun kembali hatimu..

Bm C D

tapi mengapa.. kamu..

Bm E

masih terpenjara bayangnya..

Am Bm

aku sungguh cinta..

C D

tapi mungkin kamu yang..

G-Am Bm

bodoh..

Musik:

C B Em D/F# G

C D

ho oooo..

Reff :

C D

dia masa lalumu..

Bm Em

aku masa depanmu..

Am D

dia hancurkan kamu..

Dm G

kususun kembali hatimu..

Bm C D

tapi mengapa.. kamu..

Bm E

masih terpenjara bayangnya..

Am Bm C Bm

aku sungguh cinta.. uwoo.. uuh..

Am Bm

aku sungguh cinta..

C D

tapi mungkin kamu yang..

G

bodoh..

Outro :

Am Bm

aku tlah mencoba..

C D G

dan kini hatiku me..nyerah..

(Tribunnews.com/Dicha Devega)