Daftar Pemain Drama Korea Cheer Up 2022, Bintang 'Penthouse' Han Ji Hyun Jadi Pemeran Utama

Dari kiri ke kanan: Han Ji Hyun, Bae In Hyuk, Kim Hyun Jin, Jang Gyuri. Inilah daftar pemain drama Korea terbaru Cheer Up. Bintang Penthouse Han Ji Hyun didapuk sebagai pemeran utama.

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea Cheer Up (2022) adalah drama romantis tentang tim pemandu sorak dan kisah perjuangan mereka.

Pemeran utama dalam drama ini adalah Han Ji Hyun, Bae In Hyuk, dan Kim Hyun Jin.

Aktris Han Ji Hyun sebelumnya muncul dalam drama Korea populer "Penthouse: War In Life" musim 1,2, dan 3, "The Wind Blows", dan "What A Wonderful World".

Aktor yang sedang naik daun Bae In Hyuk telah berakting dalam drama “At A Distance, Spring Is Green”, “My Roommate Is A Gumiho”, dan “Kiss Goblin”.

Sementara model dan aktor Kim Hyun Jin muncul dalam drama "Peng", "Peach Of Time", dan "Can You Deliver Time".

Sinopsis Cheer Up

Mengutip AsianWiki, Do Hae-Yi (Han Ji Hyun) adalah seorang mahasiswa di Universitas Yonhee.

Dia adalah gadis yang cerdas dan rajin.

Tetapi karena situasi keuangan keluarganya yang buruk, dia memprioritaskan mencari uang daripada kuliah.

Suatu hari, Do Hae-Yi tiba-tiba bergabung dengan tim pemandu sorak Theia.