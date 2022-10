Chord Gitar dan Lirik Lagu Mimpi Semata - Papinka: Biarkan Cinta Ini Ku Simpan

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Mimpi Semata dari Papinka.

Papinka merupan band yang berasal dari Pangkal Pinang.

Band ini berdiri pada 2011.

Lagu Mimpi Semata dirilis tahun 2019.

Lagu ini adalah lagu ciptaan Dyrga Dadali.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Sandiwara Cinta - Repvblik: Jujurlah Sayang, Aku Tak Mengapa

Berikut chord gitar dan lirik lagu Mimpi Semata - Papinka:

[Intro] C F Am G

C F Am G



C F G C

sesungguhnya aku.. ingin memilikimu

Em F G

tapi kenyataannya berbeda..

C F G C

sejak kau tinggalkanku, hati tak menentu

Am G C -G/B

biarlah semua.. jadi mimpi semata..



Am Em

andaikan aku bisa..

F C -G/B Am

merubah semua rasa.. hatiku

Em

tapi tak semudah itu..

F Dm G

menghapuskan cintaku padamu..



[Chorus]

C F

biarkan cinta ini ku simpan

Am G

sampai nafasku berhenti

C F Am

namun hidup terus berjalan..

G Dm

walau.. tanpamu.. hu hu..



[Intro] C F Am G



C F G C

bayangan dirimu.. selalu di dekatku

Em F G

takkan pernah lepas oleh waktu

C F G Am

ingin diriku.. memeluk dirimu..

D G

sungguh.. aku rindu..



[Int.] Am F C G

Am F C G

ho..ooo..



[Chorus]

C F

biarkan cinta ini ku simpan

Am G

sampai nafasku berhenti

Em F Am G

namun hidup terus berjalan.. walau..



C F

biarkan cinta ini ku simpan

Am G

sampai nafasku berhenti

Em F Am

namun hidup terus berjalan..

G Em

walau.. tanpamu..

F Am G Em F Am G

tanpamu.. tanpamu.. tanpamu..



[Outro] C F Am G

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sendiri - Dygta: Ku Harus Relakanmu Pergi Jauh Dariku

(Tribunnews.com)