Chord Mereka Ada di Jalan - Iwan Fals: Sepakbola Menjadi Barang yang Mahal

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Mereka Ada di Jalan, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Mereka Ada di Jalan ini termuat di album Belum Ada Judul, dirilis pada 1992 silam.

Lirik Mereka Ada di Jalan ini berkisah tentang potret anak-anak perkotaan yang bermain bola di jalanan karena tak memiliki lapangan.

Inilah Chord Mereka Ada di Jalanan dari Iwan Fals

[Intro] G D / F# C G C D / F# G [Verse]

G D / F# Em Pukul 3 sore hari C D Di jalan yang belum jadi G D / F# Em Aku melihat anak-anak kecil C Telanjang dada telanjang kaki D G Asik mengejar bola G D / F# Em Kuhampiri kudekati C Lalu duduk di tanah D Yang lebih tinggi G D / F# Agar lebih jelas Em Lihat dan rasakan C Semangat mereka G Keringat mereka D / F# C G Dalam memenangkan pernainan [Bridge] G D / F# Em C D G D / F# Em C D G [Verse] G Rahman kecil, Kadir kecil D / F# G Menggiring bola di jalanan G Ruli kecil, Ricky kecil C D G lika-liku jebolkan gawang G D / F# Em Tiang gawang puing-puing C D Sisa bangunan yang tergusur G D / F# Em Tanah lapang hanya tinggal cerita C D Yang nampak mata hanya C G Para pembual saja [Chorus] D Em Anak kota tak mampu beli sepatu D Em Anak kota tak punya tanah lapang D Em Sepak bola menjadi barang yang mahal C G C D G Milik mereka yang punya uang saja C G D / F# C Dan sementara kita di sini Di jalan ini [Bridge] G D / F# Em C D Am D / F# G [Verse] G D / F# Em Bola kaki dari plastik C D Ditendang mampir ke langit G D / F# Em Pecahlah sudah kaca jendela hati C G Sebab terkena bola tentu D / F# C G Bukan salah mereka G Roni kecil, Heri kecil, C D G Gaya samba sodorkan bola G Nobon kecil, Juki kecil, C D G Jegal lawan amankan gawang G Cipto kecil, Iswadi kecil, C D G Tak tik tik tak terinjak paku G Yudo kecil, Paslah kecil, C D G Terkam bola jatuh menangis [Outro] C D G 4x





(Tribunnews.com)