Lirik Lagu Celestial - Ed Sheeran: Like My Troubled Heart is a Million Miles Away

Berikut lirik lagu Celestial oleh Ed Sheeran dalam artikel ini, lirik like my troubled heart is a million miles away.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Celestial dalam artikel berikut ini.

Petikan liriknya yakni 'Like my troubled heart is a million miles away'.

Lagu berjudul Celestial baru saja dirilis pada 29 September 2022 dan dipopulerkan oleh penyanyi Ed Sheeran.

Baca juga: Lirik Lagu Sudah Sampai di Sini - Agatha Chelsea: Tertutup Sudah Pintu Hatiku

Lirik Lagu Celestial - Ed Sheeran

You see tonight, it could go either way

Hearts balanced on a razor blade

We are designed to love and break

And to rinse and repeat it all again

I get stuck when the world's too loud

And things don't look up when you're going down