Chord Gitar dan Lirik Lagu Putih - Efek Rumah Kaca: Saat Kematian Datang, Aku Berbaring dalam

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Putih dari Efek Rumah Kaca.

Simak chord gitar dan lirik Lagu Putih - Efek Rumah Kaca yang dari album Sinestesia yang dirilis tahun 2015.

Album Sinestesia yang terdapat lagu Putih - Efek Rumah Kaca ini sempat masuk daftar nominasi Indonesian Choice Award untuk Album of the Year 2016.

Lirik lagu Putih - Efek Rumah Kaca berisi tentang perjalanan seseorang ketika menghadapi kematian.

Baca juga: Chord Gitar Kamar Gelap - Efek Rumah Kaca: Membekukan yang Cair, Mencairkan yang Beku

Personel Efek Rumah Kaca (Instagram @sebelahmata_erk)

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Desember - Efek Rumah Kaca: Hujan di Bulan Desember

Chord Gitar dan Lirik Putih - Efek Rumah Kaca :

Intro:

G Gm

Gm

Saat kematian datang

G

Aku berbaring dalam mobil ambulan

Gm

Dengar, pembicaraan tentang pemakaman

Gm

Dan takdirku menjelang

G

Sirene berlarian bersahut-sahutan

Gm G Gm Em

Tegang, membuka jalan menuju Tuhan

A D

Akhirnya aku usai juga

[Verse 2]

Gm

Saat berkunjung ke rumah

G

Menengok ke kamar ke ruang tengah

Gm

Hangat, menghirup bau masakan kesukaan

Gm

Dan tahlilan dimulai

G Gm

Doa bertaburan terkadang tangis terdengar

Gm Em

Akupun ikut tersedu sedan

A D

Akhirnya aku usai juga

A D

Oh, kini aku lengkap sudah

Refrain:

Gm D

Dan kematian, keniscayaan

Laa ilaaha illallah

Gm D

Di persimpangan, atau kerongkongan

Laa ilaaha illallah

Gm D

Tiba-tiba datang, atau dinantikan

Gm G D

Dan kematian, kesempurnaan

Gm D

Dan kematian hanya perpindahan

Gm D

Dan kematian, awal kekekalan

Gm G Am D C

Karena kematian untuk kehidupan tanpa kematian

[Verse 1]

G# G#m

Lalu pecah tangis bayi

G#m G#

Seperti kata Wiji

G#m G#

Disebar biji-biji

C#m D#

Disemai menjadi api

[Verse 2]

G# G#m

Selamat datang di samudera

G#m G# G#m

Ombak ombak menerpa

C#m D# G#

Rekah rekah dan berkahlah

G#m C F G# D# C# D#

Dalam dirinya, terhimpun alam raya semesta

D# C#m C# Cm C C# A#m D#

Dalam jiwanya, berkumpul hangat surga neraka

[Verse 3]

C#m D# G#

Hingga kan datang pertanyaan

C#m Fm D#

Segala apa yang dirasakan

Fm C#m

Tentang kebahagian

Fm C#

Air mata bercucuran

[Verse 4]

C#m D# Am

Hingga kan datang ketakutan

C#m Fm D#

Menjaga keterusterangan

Cm C#m C#

Dalam lapar dan kenyang

Cm C#m C#

Dalam gelap dan benderang

[Verse 5]

Cm C#m

Tentang akal dan hati

C#m D# Cm

Rahasianya yang penuh teka-teki

Cm C#m

Tentang nalar dan iman

Fm D# Cm C#m

Segala pertanyaan tak kunjung terpecahkan

Cm C#m

Dan tentang kebenaran

Fm D#

Juga kejujuran

D# C#

Tak kan mati kekeringan

D# G#

Esok kan bermekaran

Video Musik Lagu Putih - Efek Rumah Kaca

(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)