Chord Gitar dan Lirik Lagu Desember - Efek Rumah Kaca: Hujan di Bulan Desember

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Desember yang dipopulerkan oleh Efek Rumah Kaca.

Konsep dari lagu ini adalah tentang hujan dan pelangi.

Video klip lagu Desember telah diunggah di kanal YouTube Efek Rumah Kaca pada 1 Agustus 2012.

Video klip lagu ini diambil di berbagai tempat dan di beberapa negara.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Desember - Efek Rumah Kaca:

Intro: F C F C

C G Am G F Em

slalu ada yang bernyanyi dan bere..legi

Am G

di balik awan hitam

F Em Am G F Em

semoga ada yang menerangi sisi gelap ini

Am G F

menanti seperti pelangi

F

se..tia menunggu hujan.. re..da..

F C

a..ku.. selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber..

Em

di bulan desem..ber...

F Em Am G F Em

slalu ada yang bernyanyi dan bere..legi

Am G

di balik awan hitam

F Em Am G F Em

semoga ada.. yang menerangi sisi gelap ini

Am G F

menanti seperti pelangi...

F

se..tia menunggu hujan.. re..da..

F C

a..ku.. selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber

Em

di bulan desem..ber

musik: F C

F

sampai nanti ketika

C

hujan tak lagi meneteskan

F

dekap menetas luka sampai hujan

C

memulihkan lukaa

F C

a..ku selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber..

Em

di bulan desem..ber..

F C

karna aku selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber..

Em

di bulan desem..ber..

G F

seperti pelangi se..tia menunggu hujan re..da..