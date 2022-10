Hujan-hujanan Tonton Konser Project Pop di Synchronize, Tika Panggabean Terharu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup musik Project Pop menjadi penampil Synchronize Fest 2022 yang digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

Project Pop tampil di panggung Dynamic Stage dengan personel lengkap yakni Tika Panggabean, Yosi Mokalu, Djoni Permanto, Wahyu Rudi dan Gumilar Nurochman.

Ketika kelima personel naik ke atas, panggung sorak sorai penonton mulai terdengar dari kejauhan. Bahkan hujan sempat mengguyur area konser Synchronize Festival di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Pusat.

Penampilan Project Pop dibuka dengan lagu Dangdut Is The Music My Country.

Disela-sela penampilannya, Yosi Mokalu berharap hujan tidak menyurutkan semangat para penonton untuk menyaksikan kelimanya tampil di panggung Dynamic Stage.

"Syhncronize jangan bilang hujan hisa membatalkan kesenangan kita ya," Kata Yosi Mokalu di atas panggung, Jumat (7/10/2022).

"Project Pop ingin mengucapkan terima kasih karena ini ketiga kali manggung di sini," lanjutnya. Makasih juga buat teman-teman-teman rela nonton walaupun hujan," lanjutnya.

Begitu pun Tika Panggabean yang kerap menundukkan kepalanya seraya untuk berterimakasih kepada para penonton.

Tika bahkan terharu melihat para penonton yang menggunakan jas ujan dan membawa proporsi bertuliskan rasa cinta kepada Project Pop.

"Tepuk tangan buat teman-teman yang udah rela hujan-hujanan nonton kita disini pake jas ujan," ujar Tika.

Khawatir akan cuaca di Jakarta yang akhir-akhir ini terus diguyur hujan, Tika lantas menanyakan kepada para penonton yang turut terkena banjir.

"Siapa yang kemarin engga bisa pulang karena banjir? makasih banyak kita akan menyajikan banyak lagu buat teman-teman senang-senang," pungkas Tika.

Penampilan Project Pop dilanjutkan dengan lagu Senggal Senggol Reggae, Pacarku Superstar, Tuagapat, Metal vs Dugem, Goyang Duyu dan diakhiri dengan Ingatlah Hari Ini.