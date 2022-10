Lirik Lagu Keadilan - Nasida Ria: Adikku Melanggar Hukum, Aku yang Menjadi Saksi

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu Keadilan yang dinyanyikan Nasida Ria.

Simak lirik lagu Keadilan - Nasida Ria yang masuk dalam album kompilasi lagu Religi Qasidahan.

Lagu Keadilan - Nasida Ria juga termasuk dalam album kompilasi Global Divas: Voices From Women of the World yang dirilis pada 17 Oktober 1995.

Lirik lagu Keadilan - Nasida Ria menceritakan bahwa sikap terpuji akan sirna jika keadilan tidak ada.

Grup kasidah, Nasida Ria tampil menghibur penonton Synchronize Fest 2018 di Gambir Expo Jakarta, Minggu (7/10/2018). (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Lirik Lagu Keadilan - Nasida Ria:

Intro : Melodi Awal

Adikku melanggar hukum

Aku yang menjadi saksi

Paman penuntut umum

Ayah yang mengadili