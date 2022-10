Lirik Lagu CASE 143 - Stary Kids, Trending di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu CASE 143 dalam artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'Can I be your boyfriend?'.

Lagu CASE 143 dinyanyikan oleh grup musik bernama Stary Kids.

Lagu CASE 143 rilis pada 2022 dan masuk dalam album yang berjudul Maxident.

Lirik Lagu CASE 143 - Stary Kids

[Verse 1: Han, Changbin, Hyunjin]

Sageon balsaeng itji mothal sageon

Chimyeongjeogin maeryeoge holladang ppajyeo

Jakku nareul jageukaneun neon

Chulcheoga eomneun munjeya pureoya hal sukjeya