Punya Pengalaman Sama, Luna Maya Berharap Wendy Walters Tak Dendam pada Reza Arap: Take Your Time

TRIBUNNEWS.COM - Wendy Walters akhirnya muncul ke publik dan membahas kondisi rumah tangganya dengan Reza Arap.

Di hadapan Luna Maya, Wendy Walters terlihat tidak ada bantahan soal isu perselingkuhan Reza Arap.

Bahkan Wendy memutuskan bercerai dengan Reza Arap karena kesalahan dan pengkhianatan yang dilakukan sudah melewati batas.

Mendengar curhatan Wendy Walters, Luna Maya memberikan wejangan.

Luna Maya mengaku juga pernah berada di posisi Wendy Walters.

"Karena aku pernah ngalamin, jadi aku tahu," ujar Luna Maya.

Luna Maya berharap Wendy untuk memberi waktu pada diri sendiri agar bisa berdamai hingga akhirnya menghilangkan rasa permusuhan.

"I hope you learn something, and become better person," ujar Luna Maya, dikutip dari kanal YouTube Luna Maya pada Sabtu (8/10/2022).

"Mudah-mudahan juga suami juga bisa belajar, dan saling menyembuhkan. Dia menyembuhkan diri dia, kamu menyembuhkan diri kamu."

"Mudah-mudahan kalo ketemu bisa dalam keadaan yang baik, mau jadi temen atau jadi pasangan lagi," lanjut Luna.

Wendy sempat berpikir tak akan bisa memiliki hubungan apapun lagi dengan Reza Arap.