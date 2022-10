Chord Gitar dan Lirik Lagu Sakit Teramat Sakit - Dadali: Bila Memang Dia Pengganti Diriku

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Sakit Teramat Sakit dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Sakit Teramat Sakit dirilis tahun 2021.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sakit Teramat Sakit - Dadali:

Intro : Am Dm G C



F Dm E



Am Dm

Untuk kesekian kali aku tersakiti

G C

sungguh ini sakit teramat sakit

F Dm

kau bilang dia hanya teman sejati

E Am

tapi kau cumbu dia saat ku pergi..

Am Dm

Selalu saja aku kau bohongi

G C

jujur saja jangan kau tutupi

F Dm

aku sudah tahu apa yang terjadi

E

biarlah kini aku yang pergi..



Reff :



Dm G

Bila memang dia pengganti diriku

C F

cintai dia seperti yang kau mau

Dm E

cukup saja aku yang kamu sakiti

Am

di dalam hidupmu..

Dm G

Bila memang dia pilihan hatimu

C F

cintai dia seperti yang kau mau

Dm E

cukup saja aku yang kamu sakiti

Am

di dalam hidupmu..



Musik : Am Dm G C



F Dm E..



hoo..

Am Dm

Selalu saja aku kau bohongi

G C

jujur saja jangan kau tutupi

F Dm

aku sudah tahu apa yang terjadi

E

biarlah kini aku yang pergi..



Reff :



Dm G

Bila memang dia pengganti diriku

C F

cintai dia seperti yang kau mau

Dm E

cukup saja aku yang kamu sakiti

Am

di dalam hidupmu..

Dm G

Bila memang dia pilihan hatimu

C F

cintai dia seperti yang kau mau

Dm E

cukup saja aku yang kamu sakiti

Am

di dalam hidupmu..

Dm G

Bila memang dia pengganti diriku

C F

cintai dia seperti yang kau mau

Dm E

cukup saja aku yang kamu sakiti

Am A

di dalam hidupmu.. woo..

Dm G

Bila memang dia pilihan hatimu

C F

cintai dirinya seperti yang kau mau

Dm E

cukup saja aku yang kamu sakiti

Am

di dalam hidupmu..



Outro : Am Dm E Am



