Cerita Maxime Bouttier Sempat Ingin Jadi Chef seperti sang Ayah hingga Di-bully saat Sekolah

TRIBUNNEWS.COM - Sebelum menjadi aktor, Maxime Bouttier rupanya sempat ingin menjadi chef.

Ayah Maxime Bouttier merupakan seorang chef di Prancis.

Hal ini yang membuat Maxime Bouttier ingin mengikuti jejak sang ayah.

Dikutip dari YouTube TonightShowNet Selasa (11/10/2022), Maxime Bouttier membagikan ceritanya.

"Lu sebenernya nggak pengen jadi aktor, pengennya jadi chef?" tanya Desta.

"Jadi sebelum aku dateng (ke Jakarta), sebenernya mau ke Prancis, mau sekolah perhotelan soalnya papa aku chef di Prancis."

"Papaku chef, jadi aku selalu di kitchen (dapur), papa aku di hotel mana gitu," terang Maxime Bouttier.

"Bokap masak apa biasanya?" tanya Vincent.

"Dia eksekutif, jadi dia masak hampir apapun."

"But like mostly kayak French food, lebih ke 5 bintang hotel gitu," jawab Maxime.

Sementara itu, ibunda Maxime sebagai ibu rumah tangga.

Ayah dan ibunda Maxime dulu bertemu di hotel dan pernah bekerja bersama.

"Nyokap di rumah, ibu rumah tangga, orang Indonesia, Jawa."

"Ketemu di hotel dan mereka berdua tadinya kerja di restoran," ucapnya.