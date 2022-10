TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Rex orange County, penyanyi yang didakwa atas 6 tuduhan pelecehan seksual.

Rex Orange County memiliki nama asli Alexander O'Connor.

Rex Orange County lahir di Grayshott, Hampshire, Inggris pada 4 Mei 1998.

Rex Orange County tumbuh dan besar dengan mendengarkan campuran artis klasik dan kontemporer di antaranya, Queen, Stevie Wonder, Green Day, and Weezer, dikutip dari allmusic.com.

Hal tersebut membuat Rex Orange County mengikuti paduan suara di sekolah.

Rex Orange county bersekolah di The BRIT School for Performing Arts and Technology dan menjadi seorang drummer.

Perjalanan Karier Rex Orange County

Sejak kecil, Rex Orange County belajar memainkan berbagai alat musik.

Kemudian, Rex Orange County mulai menyusun album pertamanya yang berjudul 'bcos u will never b free".

Pada 7 November 2016, Rex Orange County mulai merilis album pertama di soundcloud.

Album pertama Rex Orange County tersebut berhasil menarik perhatian seorang produser rekaman asal Inggris, Ben Ash, dikutip dari thefamouspeople.com.

Oleh karena itu, Ben Ash membantu Rex Orange County dengan menyediakan tim manajemen untuk project ke depannya.

Tidak hanya itu, Rex Orange County dan Ben Ash kemudian berkolaborasi dan berhasil merilis beberapa single di tahun 2016 dan 2017.

Di antaranya, 'UNO', 'Best Friend' dan Untitled.