Chord Gitar dan Lirik Lagu All The Small Things - Blink-182

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu All The Small Things dari Blink-182.

All The Small Things rilis tahun 1999 lalu dan masuk dalam album Enema of the State.

Berkat lagu ini, Blink-182 mendapatkan penghargaan MTV Video Music Award for Best Group.

All The Small Things - Blink-182

Intro| C | G | F | F |2X

Verse:

C G F

All the small things

G C

True care, truth brings

G F

I'll take one lift

G C

Your ride best trip

G F

Always I know

G C

You'll be at my show

G F

Watching, waiting

G

Commiserating

Chorus:

C G

Say it ain't so, I will not go

F C

Turn the lights off, carry me home

Post-Chorus:

C

Nana nana nana nana na na

G F

Nana nana nana nana na na

C

Nana nana nana nana na na

G F

Nana nana nana nana na na

Instrumental: C G F F 2X

Verse:

C G F

Late night, come home

G C

Work sucks, I know

G F

She left me roses by the stairs

G C

Surprises let me know she cares

Chorus:

C G

Say it ain't so, I will not go

F C

Turn the lights off, carry me home

Post-Chorus:

C

Nana nana nana nana na na

G F

Nana nana nana nana na na

C

Nana nana nana nana na na

G F

Nana nana nana nana na na

Instrument: C C F G 4X

Chorus:

C G

Say it ain't so, I will not go

F C

Turn the lights off, carry me home

G

Keep your head still, I'll be your thrill

F C

The night will go on, my little windmill

G

Say it ain't so, I will not go

F C

Turn the lights off, carry me home

G

Keep your head still, I'll be your thrill

F

The night will go on, the night will go on

C

My little windmill...

