Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Berbalas Dusta - Dadali: Cukup Sudah Ku Tak Ingin Bersamamu

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Cinta Berbalas Dusta dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008, lalu.

Lagu Cinta Berbalas Dusta dirilis 2021.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kenanglah Aku - Naff: Mungkin Suatu saat Nanti Kau Temukan Bahagia

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Berbalas Dusta - Dadali:



Intro : Am Dm G C

F Dm E..



Am Dm

sekian lama.. kita tlah bersama..



G C

namun ternyata.. kau melukaiku..



F Am

engkau tak pernah.. mencintaiku..



B E F E

sakit.. hati yang kurasa..



Am Dm

hatiku terluka.. saat kumelihat..



G C

kau yang kucinta.. berjalan dengannya..



F Am

apa kau tak punya.. perasaan..



B E

tega.. kau menduakanku..



Reff :



Am Dm G

cukup sudah.. ku tak ingin bersamamu..



C F

tak bisa kau.. hargai perasaanku..



Dm E Am E

dimanakah.. semua janji manismu padaku..



Am Dm

hatiku terluka.. saat kumelihat..



G C

kau yang kucinta.. berjalan dengannya..



F Am

apa kau tak punya.. perasaan..



B E

tega.. kau menduakanku..



Reff :



Am Dm G

cukup sudah.. ku tak ingin bersamamu..



C F

tak bisa kau.. hargai perasaanku..



Dm E Am A

dimanakah.. semua janji manismu padaku..



Dm G

rasa cinta.. kau balaskan dengan luka..



C F

tak pernah kau.. menganggap diriku ada..



Dm E Am A

begitu kejam.. cintaku berbalas dusta..



Musik :

Dm G C F

Dm E Am A



Reff :



Dm G

cukup sudah.. ku tak ingin bersamamu..



C F

tak bisa kau.. hargai perasaanku..



Dm E Am A

dimanakah.. semua janji manismu padaku..



Dm G

rasa cinta.. kau balaskan dengan luka..



C F

tak pernah kau.. menganggap diriku ada..



Dm E

begitu kejam.. cintaku berbalas dusta..



Outro :

Am G F E

Am G F E..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Dimana Janjimu - Dadali: Mengapa Kau Melukai Hatiku

(Tribunnews)