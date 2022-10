Fakta Pernikahan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh: Pacaran 2 Tahun, Acara Digelar Tertutup di New York

Pasangan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh yang gelar pernikahan di New York, Amerika Serikat.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah fakta pernikahan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh.

Gong Hyo Jin (42) merupakan aktris Korea yang membintangi berbagai drama, di antaranya Pasta, The Greatest Love, Master’s Sun, It’s Okay, That’s Love, dan The Producers.

Sementara Kevin Oh (32) adalah seorang penyanyi berdarah Korea-Amerika yang merilis berbagai lagu.

Pada awal April 2022, Sports Chosun memberitakan pernikahan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh yang akan berlangsung di bulan Oktober.

Agensi Gong Hyo Jin kemudian mengumumkan pernikahan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh digelar di New York, Amerika Serikat, dikutip dari Soompi.

1. Perbedaan usia 10 tahun

Gong Hyo Jin dan Kevin Oh adalah pasangan yang resmi mengumumkan rencana pernikahannya pada April 2022 lalu.

Keduanya menarik perhatian publik karean perbedaan usia 10 tahun, serta pekerjaan mereka sebagai aktris papan atas Korea dan penyanyi-penulis lagu berbakat.

Gong Hyo Jin merupakan kelahiran tahun 1980, sementara Kevin Oh kelahiran 1990.

Meski terpaut 10 tahun, keduanya tampak serasi dan saling mencintai.

Enam bulan setelah berita hubungan mereka pertama kali diketahui publik, Gong Hyo Jin dan Kevin Oh mengumumkan akan menikah, dikutip dari Allkpop.

2. Lokasi pernikahan di New York

Gong Hyo Jin dan Kevin Oh yang menggelar pernikahan di New York (IG @rovvxhyo/@kevinoh_)

Pasangan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh tidak menggelar pernikahan di Korea Selatan.

Mereka menggelar pernikahan di kota kelahiran Kevin Oh, di New York, Amerika Serikat.