Lirik dan Terjemahan Lagu Regent's Park - Bruno Major: I Should've Listened to my Mama

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Regent's Park - Bruno Major.

Lagu yang berjudul Regent's Park ini menjadi lagu keempat dalam album bertajuk 'To Let A Dood Thing Die (2020)'.

Album tersebut dirilis pada tahun 2020.

Lagu Regent's Park bercerita tentang perpisahan sepasang kekasih.

Seorang pria pun merasa hatinya dihancurkan oleh kekasihnya.

Lirik dan terjemahan lagu Regent's Park - Bruno Major

I must have sent four hundred poems on the way you used to smile at me

Aku pasti sudah mengirim empat ribu puisi yang aku tulis tentang caramu tersenyum padaku

I used to write them for you daily but my thumbs are running dry lately

Dulu aku menuliskannya untukmu setiap hari tapi jempolku mengering akhir-akhir ini

No one wants to hear a song about the bitch that broke my heart

Tidak ada orang yang ingin mendengar lagu tentang jalang yang telah menghancurkan hatiku

I should've listened to my mama, she saw through you from the start

Aku seharusnya mendengarkan ibuku, dia sudah mengetahuimu sejak awal

But now we're here in Regent's Park amongst the flowers and I wish it would rain

Tapi kini ada di Regent's Park di antara bunga-bunga dan kuharap 'kan datang hujan

'Cause in the sun, you look so lovely that I'm falling for you over again

Karena di hari yang cerah, kamu terlihat menawan dan aku jatuh cinta lagi padamu

Since I have nothing left to say that will make you change your mind

Karena sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa aku ucapkan untuk membuatmu berubah pikiran

I'll say goodbye on a beautiful spring day

Aku akan mengucapkan selamat tinggal di musim panas yang indah

There was a place not too dissimilar to this one where I first saw your face

Ada tempat yang tidak jauh berbeda dengan tempat di mana aku pertama kali melihat wajahmu

You look like home, sat all alone, I should've found somebody cheaper to chase

Kau seperti rumah, duduk sendiran, seharusnya aku menemukan seseorang yang lebih mudah untuk didapatkan

Tragically, nobody told me how expensive you could be

Tragisnya, tidak ada yang memberitahu aku betapa susahnya kamu untuk didapatkan

I lost more than money, dear, you knocked the swagger out of me

Aku kehilangan lebih dari uang, sayang, kamu merobohkan kesombonganku

But now we're here in Regent's Park amongst the flowers and I wish it would rain

Tapi kini ada di Regent's Park di antara bunga-bunga dan kuharap 'kan datang hujan

'Cause in the sun, you look so lovely that I'm falling for you over again

Karena di hari yang cerah, kamu terlihat menawan dan aku jatuh cinta lagi padamu

Since I have nothing left to say that will make you change your mind

Karena sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa aku ucapkan untuk membuatmu berubah pikiran

Make you change your mind

Membuatmu berubah pikiran

I'll say goodbye on a beautiful spring day

Aku akan mengucapkan selamat tinggal di musim panas yang indah

