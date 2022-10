Lirik Lagu Ano Yume o Nazotte - YOASOBI Beserta Terjemahan, Single Tracing That Dream Versi Jepang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Ano Yume o Nazotte yang dipopulerkan oleh YOASOBI.

Lagu Ano Yume o Nazotte merupakan lagu energik dengan nuansa semangat berusaha mengejar impian.

Lagu Ano Yume o Nazotte terdapat versi Bahasa Inggris yang berjudul Tracing That Dream.



Versi Jepangnya rilis 18 Januari 2020, sedangkan Tracing That Dream berbahasa Inggris rilis 11 November 2021.

Tracing That Dream termasuk dalam album E-SIDE yang merupakan album berbahasa Inggris pertama bagi YOASOBI.

Dikutip dari sonora.id, YOASOBI merupakan grup musik duo asal Jepang yang telah debut sejak 2019.

Nama anggota YOASOBI adalah Ayase yang merupakan produser musik Vocaloid dan Ikura sebagai vokalis

Single pertama YOASOBI berjudul Yoru Ni Kakeru.

Simak lirik lagu Ano Yume o Nazotte - YOASOBI atau Tracing That Dream menurut sonora.id:

Lirik lagu Ano Yume o Nazotte - YOASOBI

Yoru no sora wo kazaru kirei na hana

Machi no koe wo gyutto hikari ga tsutsumi komu

Oto no nai futari dake no sekai de kikoeta kotoba wa

"Suki da yo"



Yume no naka de mieta mirai no koto

Natsu no yoru kimi to, narabu kage ga futatsu

Saigo no hanabi ga sora ni nobotte kietara

Sore wo aizu ni



Itsumo toori no asa ni

Itsumo toori no kimi no sugata

Omowazu me wo sorashite shimatta no wa

Dou yatta tte wasurerarenai kimi no kotoba

Ima mo zutto hibiiteru kara



Yoru wo nukete yume no saki e

Tadori tsukitai mirai e

Hontou ni? ano yume ni,

Hontou ni? tte ima mo

Fuan ni natte shimau kedo kitto

Ima wo nukete asu no saki e

Futaridake no basho e

Mou chotto

Dou ka kawaranai de

Mou chotto

Kimi kara no kotoba

Ano mirai de matteiru yo



Dare mo shiranai

Futari dake no yoru

Machikogarete ita keshiki to kasanaru

Natsu no sora ni mirai to ima tsunagaru you ni hiraku hanabi

Kimi to koko de hora ano yume wo nazoru



Miageta sora wo kazaru hikari ga ima terashita yokogao

Sou zutto kono keshiki no tame ni

Sou kitto hora futatsu no mirai ga

Ima kasanariau



Yoru no naka de kimi to futari

Tadori tsuita mirai de

Daijoubu omoi wa kitto

Daijoubu tsutawaru

Ano hi mita yume no saki e



Ima wo nukete asu no saki de

Mata deaeta kimi e

Mou chotto

Dou ka owaranai de

Mou chotto

Hora saigo no hanabi ga ima

Futari wo tsutsumu

Oto no nai sekai ni hibiita

"Suki da yo"

Terjemahan Ano Yume o Nazotte - YOASOBI:



Bunga-bunga yang indah menghiasi langit malam

Cahaya pun menyelimuti suara kota ini dengan eratnya

Kata-kata yang terdengar di dunia tanpa suara bagi kita berdua adalah

"Aku mencintaimu"



Masa depan yang kulihat di dalam mimpi adalah

Dua bayangan yang berdampingan di malam musim panas bersamamu

Ketika kembang api yang menyala di langit itu menghilang

Maka itulah pertandanya

Pada pagi hari yang biasanya

Dengan sosokmu yang seperti biasanya

Tanpa kusadari aku tiba-tiba memalingkan wajahku

Bagaimana ini? Aku tak dapat melupakan kata-katamu

Bahkan hingga sekarang masih menggema



Aku berlari melalui malam mengejar mimpi

Menuju masa depan yang ingin kuraih

"Benarkah?" pada mimpi itu,

"Benarkah?" hingga sekarang

Aku masih belum yakin, tapi kuyakin pasti

Sekarang aku berlari mengejar hari esok

Menuju tempat hanya untuk kita berdua

Untuk sebentar saja

Kumohon jangan berubah

Untuk sebentar saja

Kata-kata yang kau ucapkan

Sedang menunggu di masa depan itu



Tak ada satu pun yang tahu

Malam bagi kita berdua itu

Menyatu dengan pemandangan yang selalu kudambakan

Bagai menghubungkan sekarang dan masa depan di langit musim panas, kembang api mekar

Bersama denganmu di sini, aku menelusuri mimpi itu



Wajahmu diterangi oleh cahaya langit malam yang kita lihat sekarang

Ya, demi dapat melihat pemandangan ini selamanya

Ya, kuyakin dua masa depan dari kita berdua

Sekarang akan saling menyatu



Di malam itu ketika berdua denganmu

Di masa depan yang telah diraih

Tidak apa-apa, perasaanku pasti akan

Tidak apa-apa, tersampaikan padamu

Menuju mimpi yang kulihat di hari itu



Sekarang aku berlari mengejar hari esok

Hingga aku dapat bertemu denganmu lagi

Untuk sebentar saja

Kumohon jangan mengakhirinya

Untuk sebentar saja

Lihatlah, kembang api yang terakhir itu

Sekarang menyelimuti kita berdua

Menggema di dunia tanpa suara

"Aku mencintaimu"

(Tribunnews.com/Safira)