Lirik Lagu Lemon - Kenshi Yonezu Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Lemon dan terjemahannya, yang dipopulerkan oleh Kenshi Yonezu.

Video musiknya telah tayang di YouTube pada 27 Februari 2018.

Kenshi Yonezu adalah seorang penyanyi asal Jepang yang telah berkarir di dunia musik sejak 2009.

Video musik Lemon telah ditonton sebanyak 770.734 juta kali.

Kepopuleran lagu Lemon ini tidak lekang oleh waktu.

Hal tersebut terlihat dari semakin banyak orang bahkan publik figur yang membuat video covernya.

Simak lirik lagu Lemon - Kenshi Yonezu dan terjemahannya berikut ini:

Yume naraba dore hodo yokatta deshou

Imada ni anata no koto wo yume ni miru

Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni

Furubita omoide no hokori wo harau

Modoranai shiawase ga aru koto wo

Saigo ni anata ga oshiete kureta

Iezu ni kakushiteta kurai kako mo

Anata ga inakya eien ni kurai mama

Kitto mou kore ijou kizutsuku koto nado

Ari wa shinai to wakatte iru