Windah Basudara Kumpulkan Rp 338 Juta dalam 3 Jam untuk Pendidikan Rahmat

TRIBUNNEWS.COM - Youtuber Gaming, Windah Basudara berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 338 juta dalam waktu 3 jam untuk pendidikan seorang anak bernama Rahmat atau yang dikenal "Okky Boy".

Windah Basudara mengumpulkan donasi tersebut melalui live streaming di kanal YouTubenya pada Selasa (11/10/2022), kemarin.

Donasi yang berhasil dikumpulkan oleh Windah Basudara akan digunakan untuk membantu biaya pendidikan Rahmat dan beberapa anak lainnya.

Dalam live streaming Windah Basudara di kanal YouTubenya, Rahmat juga tampak hadir dan duduk disampingnya.

Melalui akun Instagram pribadinya @windahbasudara, Windah Basudara berterima kasih kepada orang-orang yang telah ikut memberikan donasi kepada Rahmat dan beberapa anak lainnya.

"Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berdonasi dan ikut menonton di charity kali ini, semoga apa yang sudah kita kumpulkan ini dapat membantu Amat dan anak-anak yang membutuhkan lainnya untuk dapat bersekolah dan berprestasi," tulisnya.

Tidak hanya itu, Windah Basudara juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantunya bertemu dengan Rahmat.

"Selain itu, aku pribadi berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu aku bertemu dengan Amat dan juga memberikan dorongan untuk melakukan charity ini, mereka adalah @donnyra @safhiralfrs @kenzhawardana @argha_kudo dan Mas Akbar dan @saweria_co yang sudah membantu memberikan keringanan untuk pajaknya," tulis Windah Basudara.

Windah Basudara menjelaskan untuk perekembangan pengalokasian dananya dapat mengikuti informasi lebih lanjut di Instagram @beasiswa10000.

"Last but not least, please kindly follow @beasiswa10000 untuk mengikuti perkembangan pengalokasian dana yang dikumpulkan untuk Amat dan anak-anak yang membutuhkan lainnya".

Sebelumnya, Rahmat atau yang dikenal dengan "Okky Boy" sempat viral di TikTok beberapa waktu lalu.

Dalam video yang tersebar di TikTok, Rahmat tampak seperti seorang anak yang lugu dan polos.

Saat itu, Rahmat menggunakan kaos yang bertuliskan "Okky".

Sehingga warganet memanggilnya dengan sebutan "Okky Boy".

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

