Chord Gitar Kita adalah Belati - Superman Is Dead: Sunset di Tanah Anarki Kian Mencekam

Simak chord gitar dan lirik lagu Kita adalah Belati yang dipopulerkan oleh grub band, Superman Is Dead.

Lagu Kita adalah Belati merupakan singel dalam album Superman Is Dead yang bertajuk Sunset Di Tanah Anarki.

Album tersebut dirilis pada tahun 2013 oleh label Sony Music.

Kita adalah Belati - Superman Is Dead

Intro : Em..C-D-D-Em [3x]

Em..C-D-D-Bm.....

Em..



Em

sunset di tanah anarki kian mencekam

Bm

dan sayap patah terbang tertatih bersamanya

Em

hari ini setan bersyukur

C

memanjatkan doanya

Bm Em

untuk dunia tanpa pelangi



Em

mawar merah menghitam tega bunuh asamara,

Bm

ketika cinta tenggelam ku kan mewarnainya

Em

hari ini malaikat pergi

C

dan tak akan pernah kembali

Bm Em

dan kita adalah belati

.

*)

G D Em

bertarung lepas tiada henti oi oi oi

G D

menancap keras di dada

.

Reff:

Em C

kita belati, kita adalah belati

G D

tak sempurna jauh dari merdeka

Em C

kita bernyanyi belati ini abadi

G D

tak berhenti tak kan pernah berhenti

.

Musik : Em..C-D-D-Em [2x]

.

Em

bagai sabda gerhana menghalangi sang surya

Bm

semua terbakar di dalam dinginnya dosa

Em

hari ini para pencari

C

kan temukan jawaban,

Bm Em

karena kita adalah belati

.

Kembali ke: *), Reff

.

C D G

..gemuruh senja menghilang ,

Em C

esok kan datang dengan gemilang ,

G

percayalah cinta akan menang

C D G F#m Em

kesetiaan yang tak terpatahkan...

.

C D ...

kan membawamu terbang bersamanya....

.

G....G-F#m-G A-F#m-G C-F#m-G

G-F#m-G A-F#m-G C-F#m-G -A-

G....G-F#m-G A-F#m-G C-F#m-G

G-F#m-G A-F#m-G C-F#m-G

.

Em

belati ini kan slalu abadi

Em

belati ini takan pernah mati

Em

belati ini kan slalu disini

Em

lelah sudah tersingkirkan !

.

Kembali ke : *), Reff [2x]

.

Outro : Em..C-D-D-Em

Em..C-D

Em..C-D-D-Em

Em..C-D...Em

