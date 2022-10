Terjemahan Lagu Nothing's Gonna Change My Love for You - George Benson

TRIBUNNEWS.COM - Berikut arti terjemahan lirik lagu Nothing's Gonna Change My Love for You dari George Benson.

Lagu Nothing's Gonna Change My Love for You dirilis pada 1985.

Dinyanyikan ulang sejumlah penyanyi dan grup seperti Westlife, lagu Nothing's Gonna Change My Love for You menjadi salah satu lagu romantis sepanjang masa.

Baca juga: Chord Gitar Nothings Gonna Change My Love for You - Westlife: I Dont Want to Live Without You

Terjemahan Lirik Lagu Nothing's Gonna Change My Love for You :

If I had to live my life without you near me

Jika aku harus menjalani hidupku tanpamu di dekatku

The days would all be empty

Hari-hari semua akan kosong

The nights would seem so long

Malam akan terasa begitu lama

With you I see forever, oh, so clearly

Denganmu aku melihat selamanya, oh, sangat jelas

I might have been in love before

Aku mungkin pernah jatuh cinta sebelumnya

But it never felt this strong

Tapi tidak pernah terasa sekuat ini



Our dreams are young and we both know

Mimpi kita masih muda dan kita berdua tahu

They'll take us where we want to go

Mereka akan membawa kita kemana kita ingin pergi

Hold me now, touch me now

Pegang aku sekarang, sentuh aku sekarang

I don't want to live without you

Aku tidak ingin hidup tanpamu

Nothing's gonna change my love for you

Tidak ada yang akan mengubah cintaku padamu

You oughta know by now how much I love you

Kamu harus tahu sekarang betapa aku mencintaimu

One thing you can be sure of

Satu hal yang bisa kamu yakini

I'll never ask for more than your love

Aku tidak akan pernah meminta lebih dari cintamu

Nothing's gonna change my love for you

Tidak ada yang akan mengubah cintaku padamu

You oughta know by now how much I love you

Kamu harus tahu sekarang betapa aku mencintaimu

The world may change my whole life through

Dunia dapat mengubah seluruh hidupku

But nothing's gonna change my love for you

Tapi tidak ada yang akan mengubah cintaku padamu

If the road ahead is not so easy

Jika jalan di depan tidak begitu mudah

Our love will lead the way for us

Cinta kita akan memimpin jalan bagi kita

Like a guiding star

Seperti bintang pemandu

I'll be there for you if you should need me

Aku akan ada untukmu jika kamu membutuhkanku

You don't have to change a thing

Kamu tidak perlu mengubah apa pun

I love you just the way you are

Aku mencintaimu apa adanya

So come with me and share the view

Jadi ikut aku dan bagikan pemandangannya

I'll help you see forever too

Aku akan membantumu melihat selamanya juga

Hold me now, touch me now

Pegang aku sekarang, sentuh aku sekarang

I don't want to live without you

Aku tidak ingin hidup tanpamu

(Tribunnews.com)