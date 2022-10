Chord Gitar dan Lirik Lagu Dia atau Diriku - Dadali: Aku Tak Mampu Menahan Sakit Ini

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Dia atau Diriku dari Dadali.

Dadali merupakan band asal Bogor yang dibentuk pada 2008, lalu.

Lagu Dia atau Diriku dirilis 2021.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Dia atau Diriku - Dadali:

Intro : C..

C E Am

aku.. tak mampu menahan sakit ini..

A Dm G

melihat dirimu.. menduakanku..

C E Am

aku.. tak ingin kau membagi cintaku..

A Dm G

bersama dirinya.. simpananmu..

Reff :

C

maaf ku harus pergi darimu..

Am

walau berat tuk melupakanmu..

Dm

bila kau tak bisa memilih..

G

dia atau diriku..

C E Am

aku.. tak ingin kau membagi cintamu..

A Dm G

bersama dirinya.. simpananmu..

Musik : C..Am..Dm..G..

o.. oo..

Reff :

C

maaf ku harus pergi darimu..

Am

walau berat tuk melupakanmu..

Dm

bila kau tak bisa memilih..

G

dia atau diriku..

C

maaf ku harus pergi darimu..

Am

walau berat tuk melupakanmu..

Dm

bila kau tak bisa memilih..

G

dia atau diriku..

Outro :

C Am Dm G

C

Intro : F..

F A Dm

aku.. tak mampu menahan sakit ini..

D Gm C

melihat dirimu.. menduakanku..

F A Dm

aku.. tak ingin kau membagi cintaku..

D Gm C

bersama dirinya.. simpananmu..

Reff :

F

maaf ku harus pergi darimu..

Dm

walau berat tuk melupakanmu..

Gm

bila kau tak bisa memilih..

C

dia atau diriku..

F A Dm

aku.. tak ingin kau membagi cintamu..

D Gm C

bersama dirinya.. simpananmu..

Musik : F..Dm..Gm..C..

o.. oo..

Reff :

F

maaf ku harus pergi darimu..

Dm

walau berat tuk melupakanmu..

Gm

bila kau tak bisa memilih..

C

dia atau diriku..

F

maaf ku harus pergi darimu..

Dm

walau berat tuk melupakanmu..

Gm

bila kau tak bisa memilih..

C

dia atau diriku..

Outro :

F..Dm..Gm..C.. F..

