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Chord Gitar Mister Mendem - Difarina Indra Adella feat Mukidi, Penyok, Pak Ndut

Inilah chord gitar lagu berjudul Mister Mendem yang dinyanyikan oleh Difarina Indra Adella bersama Mukidi, Penyok, Pak Ndut, lengkap dengan liriknya.

Editor: Salma Fenty
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Poster lagu Mister Mendem - Inilah chord gitar lagu berjudul Mister Mendem yang dinyanyikan oleh Difarina Indra Adella bersama Mukidi, Penyok, Pak Ndut, lengkap dengan liriknya. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Mister Mendem, lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu Mister Mendem dinyanyikan oleh Difarina Indra Adella bersama dengan Mukidi, Penyok, dan Pak Ndut (Woko Channel).

Lirik lagu Mister Mendem ini diciptakan oleh Cak Diqin.

Video musik Mister Mendem, saat ini menempati posisi trending 3 di YouTube musik.

Lagu berjudul Mister Mendem ini memberikan pesan moral bahwa mabuk itu tidak lah baik, karena dapat merusak kesehatan.

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Chord Gitar dan Lirik Lagu Mister Mendem - Difarina indra adella feat Mukidi, Penyok, Pak Ndut:

Intro 

         C  G
         C  F  C  B  C
         C  C
         C  B  G  C

            G                   C
Aku wis kondo ciu marakke ciloko
         F                             C
aku wis matur mensen ning omong ngelantur
            C
wis tak kandani yen vodka marakke lali
               F                     C.. B... G.. C
bacut ngunjuk bir kakean dadine kentir

           G                          C
ora tak gagas penting sih so tuku beras
            F                        C
ora tak anggep penting anak bojo warek
            C
ojo muna muni nuturi koyo  kiai
          F                              C
di tokke wae yen klenger wis ndlosor dewe

Int

        F  G  C
       C.. C- B

Reff

      Am               Em
     ra kena tak kandani
      F         G           C    C. C- B
     yen ngono….aku ra sudi..
      Am           Em
     lilakna aku bali
      G                      C        C. C- B
     wong tuaku kuat ngingoni….

      Am          Em
     ojo cekak atimu…
      F             G         C     C. C- B
     wis tak cukupke lelakone….
      Am               Em
     pancene bener kandamu
      G                         C.. B... G.. C
     mergo mendem ngrusak awakku

(#)
           G                     C
yen wis mari konco-konco dipamiti
       F                          C
sukur bage mendem do di tinggalake
            C
selamat tinggal kancaku lereno ndugal…
           F           ( G)          C
dengakno kuat mendemku wis ora kumat…

Musik

         C- B- Am  Em
         F  G  C
         C- B- Am  Em
         G  G7  C  B  G  C

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(*), (**), Reff, (#)

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Video Musik Mister Mendem - Difarina Indra Adella feat Mukidi, Penyok, Pak Ndut:

(Tribunnews.com)

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Sumber: TribunSolo.com
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Chord Gitar Mister Mendem - Difarina Indra Adella
Lirik lagu Mister Mendem - Difarina Indra Adella f
Mister Mendem - Difarina Indra Adella feat Mukidi
Chord Gitar Mister Mendem
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