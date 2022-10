Penyanyi Cilik Geisha Kwak Tertantang Belajar Bahasa Inggris Lewat Kompetisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi cilik Geisha Kwak jadi duta Practical Education Center (PEC) usai mengikuti kegiatan “English Camp: One Day English and Character Camp”.

Pemilik nama asli Geisha Agripina Kwak itu memang senang belajar bahasa Inggris.

“Aku emang suka belajar bahasa, apalagi Bahasa Inggris. Jadi ketika ada kegiatan One Day English and Character Camp, aku tak ragu buat ikut. Aku juga udah prepare banget buat ikut kegiatan ini. Setelah tahu aku jadi duta PEC, seneng banget rasanya. I’m so excited,” ucap Geisha kepada awak media.

Capaian menjadi duta PEC membuat Geisha lebih giat lagi mengasah kemampuannya berbahasa Inggris.

Salah satunya dengan mengikuti kompetisi.

“Aku senang aja gitu ikut kompetisi. Karena buatku, challenge seperti ini tuh selain bisa buat kita banyak belajar dan pengalaman, juga bisa menjadi kegiatan yang have fun,” kata Geisha.

Baca juga: Dapat Peran Ibu Muda, Ghea Indrawari Adu Akting dengan Artis Cilik Chantika Hardi

Geisha menegaskan bahwa prestasi ini tidak lepas dari perang kedua orang tua yang telah mendorong dan mendukungnya sejauh ini.

“Aku juga bersyukur banget punya keluarga, terutama kedua orang tuaku, yang sangat support sehingga aku bisa fokus untuk belajar dan meraih prestasi seperti saat ini,” katanya.

Baca juga: Reza Arap Beri Jempol ke Edsel, Kontestan Cilik Indonesias Got Talent yang Ngerap Lagu King of Tale

Geisha Kwak sendiri dikenal setelah merilis single 'I Will Fly'.

Ia juga sering mengcover lagu. Salah satunya berjudul 'Kugenggam Dunia' yang dipopulerkan Abiem Ngesti.