Dewi Rezer Unggah Momen Dilamar Kekasihnya di Pinggir Pantai Bali: I Said Yes

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari selebritis Dewi Rezer.

Dewi Rezer baru saja dilamar sang kekasih, Ethan Alarmk, Sabtu (15/10/2022).

Momen bahagia itu diabadikan Dewi Rezer melalui sebuah reels Instagram akun pribadinya @rezerdewi.

Dalam video tersebut terlihat Dewi Rezer memamerkan kemesraan dengan Ethan Alarmk sedang berenang pada salah satu pantai di Bali.

Kemudian, layar kamera memperlihatkan Dewi Rezer dan Ethan Alarmk berada di pinggir pantai.

Ethan Alarmk kemudian berlutut dan menunjukkan cincin kepada Dewi Rezer.

Dewi Rezer terlihat syok.

Pada akhir video ia tampak mencium dan memeluk sang kekasih.

Melalui keterangan dalam reels tersebut, Dewi Rezer menyebut bahwa ia menerima lamaran Ethan Alarmk.

"I said YES," tulis Dewi Rezer.

The next chapter of our story begins.

I will remember today , for i have found the one whom my soul loves.

(Bab selanjutnya dari cerita kita dimulai.

Aku akan mengingat hari ini, karena aku telah menemukan orang yang aku cintai)" sambung Dewi Rezer.

Dewi Rezer (Instagram @rezerdewi)

