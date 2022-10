Agensi Konfirmasi Jin BTS Rilis Single di Akhir Oktober 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Jin BTS akan merilis single pada akhir Oktober ini.

Hal tersebut dikonfirmasi perwakilan Big Hit Music selaku agensi BTS.

"Jin akan merilis single solonya pada akhir Oktober," kata agensi, dikutip dari Soompi, Selasa (18/10/2022).

Terkait apakah single tersebut merupakan kolaborasi dengan band rock asal Inggris Coldplay, agensi belum bisa menjawab secara detail.

Baca juga: Member BTS akan Wajib Militer, Kemenhan Korea Selatan Izinkan Bangtan Tetap Tampil di Acara Nasional

Pihaknya akan menginformasikan info lebih lanjut dalam waktu dekat.

"Rincian pasti tanggal dan waktu, kolaborasi, dan lainnya akan diungkapkan nanti," ungkap agensi.

Sebelumnya di konser bertajuk Yet To Come in Busan, Jin mengungkapkan rencananya untuk merilis musik solo dengan kolaborasi misterius.

Tentunya single ini akan dirilis sebelum Jin berangkat wajib militer (wamil).

Diketahui anggota tertua grup tersebut, Jin, akan menjadi member BTS pertama yang mengikuti wamil.

Meski begitu, belum ada tanggal persis kapan Jin akan memulai hari pertama dinas militer.