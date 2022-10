Jin BTS Konfirmasi Kolaborasi dengan Coldplay Lewat Single 'The Astronaut'

TRIBUNNEWS.COM - Setelah sempat menjadi spekulasi, Jin BTS akhirnya mengkonfimasi kolaborasi dengan Coldplay untuk single solonya yang akan datang!

Pada Kamis (20/10) tengah malam waktu Korea, Big Hit Music secara resmi mengumumkan bahwa single solo baru Jin dengan Coldplay tersebut diberi tajuk “The Astronaut”.

Single yang dirilis sebelum Jin BTS menjalankan wamil ini ia tulis langsung bersama para anggota Coldplay.

Band ikonik Inggris sebelumnya berkolaborasi dengan BTS untuk single hit mereka "My Universe,"

Single kolaborasi tersebut baru-baru ini mendapatkan platinum di Amerika Serikat.

Jin juga meluncurkan poster teaser untuk “The Astronaut,” yang rencananya akan dirilis pada 28 Oktober mendatang.

Berikut poster single “The Astronaut” yang Jin BTS garap dengan Coldplay

Poster single The Astronaut dari Jn BTS dan Coldplay (Soompi)

Sebelumnya di konser bertajuk Yet To Come in Busan, Jin mengungkapkan rencananya untuk merilis musik solo dengan kolaborasi misterius.

Jin BTS mengumumkan rencana perilisan single pertama tersebut pada Sabtu (15/10/2022).

“Terakhir, saya ingin mengatakan sesuatu kepada kalian… Saya akhirnya menjadi (anggota BTS) kedua setelah J-Hope yang merilis album saya sendiri."

"Ini bukan album besar atau apa pun, itu hanya single,” kata Jin BTS saat menjelang akhir konser BTS World Expo 2030 Busan Korea, dikutip dari Soompi.

“Saya mendapat kesempatan untuk bekerja dengan seseorang yang saya suka.”

"Saya telah memfilmkan banyak hal yang berbeda baru-baru ini, dan masih ada banyak (konten) yang tersisa untuk difilmkan, jadi saya harap kalian akan menikmati semuanya,” lanjutnya.

Tentunya single ini akan dirilis sebelum Jin berangkat wajib militer (wamil).

Diketahui anggota tertua grup tersebut, Jin, akan menjadi member BTS pertama yang mengikuti wamil.

(Tribunnews.com/Bobby Wiratama)