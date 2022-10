Chord Gitar dan Lirik Lagu Bila Engkau - Vagetoz: Aku Akan Setia Kepadamu

TRIBUNNEWS.COM - Vagetoz merupakan grup musik yang beraliran rock alternatif.

Grup musik ini dibentuk tahun 1999 di Sukabumi.

Anggotanya berjumlah 6 orang yaitu Teguh Permana (vokal), Acep Gunawan alias Son (gitar), Irman alias Nuki (gitar), Budi alias Eboth (bass), Rudi alias Iday (drum).

Lagu Bila Engkau dirilis pada tahun 2013.

Berikut chord dan lirik lagu Bila Engkau - Vagetoz:

[Intro]

G-D-C

D-G Am Em D

G Am Em D

C G Am D



[Verse]

C G

Saat indah dalam hidupku

C G

Saat aku bertemu denganmu

C Em

Kau anugerah yang tercipta

A

Begitu nyata..

C G

Kau tercantik dalam hatiku

C G

Walaupun orang tak berkata begitu

C Em A

Ku ingin kau disampingku selamanya..



[Chorus]

Am D

Bila engkau menerima cintaku

G E

Aku akan setia kepadamu

Am D G E

Karena dirimu yang selama ini ku cari..

Am D

Bila engkau menerima cintaku

G E

Aku akan selalu jujur untukmu

Am D G

Karena dirimu yang selama ini di hati..



[Verse]

C G

Kata cinta yang ku miliki

C G

Ingin memberi semua yang terbaik

C Em A

Berharap ku tak berlebih dihatimu..



[Chorus]

Am D

Bila engkau menerima cintaku

G E

Aku akan setia kepadamu

Am D G E

Karena dirimu yang selama ini kucari..

Am D

Bila engkau menerima cintaku

G E

Aku akan selalu jujur untukmu

Am D G

Karena dirimu yang selama ini di hati..



[Interlude]

D D G E Am D G E



[Chorus]

Am D

Bila engkau menerima cintaku

G E

Aku akan setia kepadamu

Am D G E

Karena dirimu yang selama ini kucari..

Am D

Dan bila engkau menerima cintaku

G E

Aku akan selalu jujur untukmu

Am D G Am Bm Am

Karena dirimu yang selama ini di hati

(Tribunnews.com)