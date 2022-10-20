Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Terpaut Oleh Waktu - Danilla Riyadi
Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Terpaut oleh Waktu dari Danilla Riyadi
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Terpaut Oleh Waktu dari Danilla Riyadi.
Lagu Terpaut Oleh Waktu dirilis tahun 2014 lalu.
Terpaut Oleh Waktu ini masuk dalam album pertama Danilla Riyadi, Telisik.
Terpaut Oleh Waktu - Danilla Riyadi
Intro:
Dm7 G7 Em A7 Dm7
Ddim Fdim G#dim
Verse:
Cmaj7 Am7 Em7
Tenggelam aku di rupamu
F Fm Em7 C#dim A7
Ke palung rindu yang tersemu
F Fm A# A7
Tak ada ruang yang tersisa dalam sendu
F Em7 C#dim
Tersimpan batas saat sayu mengadu
Dm7 G7 Cmaj7 C7
Kuingin kepadamu
Chorus:
F Fm
Bayangmu ingin kucumbu
Em7 C#dim A7
Tapi tersapu oleh sadarku
F Fm
Nyatamu kian merayu
Cmaj7 C#dim A7
Terbius aku hingga membeku
Dm7 G7 Cmaj7
Tapi kuterharu kau terpaut oleh waktu
(Tribunnews.com)
Sumber: TribunSolo.com
chord gitar
Chord Gitar Lagu Terpaut Oleh Waktu
Chord Gitar Terpaut Oleh Waktu - Danilla Riyadi
Terpaut Oleh Waktu - Danilla Riyadi
Terpaut Oleh Waktu
Danilla Riyadi
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