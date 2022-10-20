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Chord Gitar dan Lirik Lagu Terpaut Oleh Waktu - Danilla Riyadi

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Terpaut oleh Waktu dari Danilla Riyadi

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TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penyanyi indie, Danilla Riyadi tampil di Hodgepodge Superfest 2019, di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta, Minggu (1/9/2019) - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Terpaut oleh Waktu dari Danilla Riyadi 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Terpaut Oleh Waktu dari Danilla Riyadi.

Lagu Terpaut Oleh Waktu dirilis tahun 2014 lalu.

Terpaut Oleh Waktu ini masuk dalam album pertama Danilla Riyadi, Telisik.

Terpaut Oleh Waktu - Danilla Riyadi

Intro:
Dm7 G7 Em A7 Dm7
Ddim Fdim G#dim

Verse:
        Cmaj7    Am7         Em7
Tenggelam aku di rupamu
        F            Fm                   Em7 C#dim A7
Ke palung rindu yang tersemu
    F                                  Fm                     A# A7
Tak ada ruang yang tersisa dalam sendu
     F                                Em7           C#dim
Tersimpan batas saat sayu mengadu
    Dm7           G7 Cmaj7 C7
Kuingin kepadamu

Chorus:
        F                       Fm
Bayangmu ingin kucumbu
      Em7                 C#dim  A7
Tapi tersapu oleh sadarku
       F                     Fm
Nyatamu kian merayu
      Cmaj7                       C#dim A7
Terbius aku hingga membeku
        Dm7                   G7                       Cmaj7
Tapi kuterharu kau terpaut oleh waktu

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
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Chord Gitar Terpaut Oleh Waktu - Danilla Riyadi
Terpaut Oleh Waktu - Danilla Riyadi
Terpaut Oleh Waktu
Danilla Riyadi
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