Pasca Cerai dari Marcelino Lefrandt, Dewi Rezer Akui Kembali Temukan Dirinya yang Hilang

TRIBUNNEWS.COM - Dewi Rezer pernah merasa bersalah kepada sang pencipta saat harus bercerai dengan Marcelino Lefrandt.

Hal itu dirasakan Dewi Rezer saat masih dengan pemikirannya yang dulu.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo Kamis (20/10/2022), Dewi Rezer membagikan ceritanya.

"Mungkin dulu when I have my old thinking, 'Gua nggak suka deh, kenapa gua selalu merasa kayak bersalah?'" terang Dewi Rezer.

Dewi Rezer percaya bahwa sang pencipta ingin umatnya bahagia, tetapi terkadang pilihan manusia tersebut membuat mereka menjadi tak bahagia.

"Tapi semakin lo denger firman Tuhan, lo tau sebenernya apa-apa itu kadang-kadang pilihan kita sendiri yang bikin kita nggak bahagia."

"Sebenernya Tuhan pengen kita bahagia dan apapun itu caranya yang penting tidak merugikan orang lain ya why not," imbuhnya.

Dewi Rezer merasa bahwa dirinya memiliki pemikiran positif yang lebih banyak lagi.

Bahkan, Dewi Rezer merasa dirinya bukanlah pribadi yang sama dengan yang dulu.

"Kayaknya gua grow into my new positive thinking banyak banget, I'm not the same person anymore," ucapnya.

Kepada Melaney Ricardo, Dewi mengaku menemukan dirinya yang hilang."

"Yang ditemukan I found my self again, I feel like I lost my self," tuturnya.

Saat perceraian, Dewi berusaha untuk mencari-cari kesalahan dan kekurangan dalam dirinya.

"Gua pas divorce itu gua nyari-nyari kesalahan gua, salah gua apa ya?"