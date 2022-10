Sempat Kena Skandal, Kim Seon Ho Comeback, Bakal Bintangi Drama The New Tower of Hash

Kim Seon Ho akan comeback dan membintangi drama berjudul Korea The New Tower of Hash, setelah mengalami skandal dengan mantan pacarnya.

TRIBUNNEWS.COM - Sempat mengalami skandal dengan mantan pacarnya, Kim Seon Ho comeback dan membintangi drama Korea bergenre romantis.

Kim Seon Ho mendapat tawaran sebagai pemeran utama dalam drama Korea berjudul The New Tower of Hash.

Kabar tersebut dibagikan oleh SALT Entertainment selaku agensi yang menaungi Kim Seon Ho.

Pada Rabu (19/10/2022), JTBC mengabarkan Kim Seon Ho sedang melakukan casting.

Dalam casting tersebut untuk membintangi drama terbaru yang berjudul The New Tower of Hash.

Dikutip dari Instagram @coppamagz, seorang pejabat Korea menyampaikan bahwa Kim Seon Ho mendapat tawaran membintangi drama Korea terbaru.

Baca juga: Kim Seon Ho Bakal Main Drakor Baru? Begini Jawaban Agensi

"Kim Seon Ho akan bintangi drama 'The New Tower of Hash'," ujar seorang pejabat Korea kepada JTBC, Rabu (19/10/2022).

Namun, Kim Seon Ho sedang mempertimbangkan untuk tampil atau tidaknya dalam drama tersebut.

"Kami sedang mendiskusikan secara positif akan tampil atau tidak," ungkap perwakilan agensi SALT Entertainment kepada JTBC.

Kim Seon Ho akan comeback dan bintangi drama korea terbaru. (Instagram @coppamagz)

Baca juga: Pemeran Hometown Cha Cha Cha, Kim Seon Ho Donasikan Seluruh Penghasilan Teater untuk Korban Bencana

Drama Korea The New Tower of Hash yang menggambarkan kisah putra mahkota Lee Hyang, merupakan seorang ilmuan jenius yang mencintai binatang.

Selain itu mencintai seorang wanita bernama Hae Ru, seorang wanita misterius yang mampu melihat masa depan.

Diketahui Kim Seon Ho diminta untuk memerankan karakter ilmuwan jenius.

Sekaligus menjadi putra mahkota bernama Lee Hyang.

Naskah drama The New Tower of Hash akan digarap oleh penulis Yoon Yi Soo.