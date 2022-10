Boyband Legendaris Blue Bakal Konser di Indonesia di Momen Hari Valentine Tahun Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Blue, boyband asal Inggris yang populer di era 2000-an akan manggung di Indonesia pada tahun 2023.

Boyband yang beranggotakan Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan dan Simon Webbe akan tampil di momen valetiner yakni 14 Februari 2023 di Grand Ballroom Pullman Jakarta Central Park.

Mereka akan menghibur penggemarnya di Jakarta dalam konser bertajuk Blue Romantic Valentine Live In Jakarta.

David Ananda, Managing Director Color Asia Live selaku promotor konser Blue mengatakan bahwa konser ini akan membawa kesan nostalgia.

“Blue adalah boyband yang sukses dan membuat banyak penggemarnya terpesona dengan kepiawaian mereka melantunkan lagu-lagu romantis," kata David dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com Jumat (21/10/2022).

"Karena itulah, Color Asia Live ingin menampilkan kembali Blue ke Indonesia sekaligus bernostalgia dengan tembang-tembang hits Blue sambil memeriahkan momen Valentine tahun 2023 nanti," ujar David.

Nantinya, Gareth Gates, pemenang Bristish Pop Idol akan menjadi penampil pembuka dalam konser Blue di Indonesia.

Deretan lagu hits, seperti All Rise, One Love, If You Comeback, dan Guilty kabarnya akan dibawakan oleh Blue.

Mereka juga akan membawakan beberapa single dalam album baru yang siap rilis tahun depan.

Tiket untuk konser ini bisa didapatkan secara eksklusif di aplikasi maupun website Tiket.com mulai Senin, 24 Oktober 2022, pukul 11.59 WIB.

Kategori tiket yang bisa dibeli yakni:

BLUE Zone (standing festival)

Presale Price : Rp 850.000

Normal Price : Rp 1.150.000

DIAMOND VVIP (numbered seating)

Normal Price : Rp 1.950.000 (include chocolate & drink)

GOLD (free seating)

Presale Price : Rp 990.000

Normal Price : Rp 1.250.000