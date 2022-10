Terjemahan Lirik Lagu Boys Like You - ITZY, Rilis 21 Oktober 2022

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Boys Like You - ITZY.

Lagu Boys Like You - ITZY rilis pada 21 Oktober 2022.

Lagu Boys Like You - ITZY ini merupakan single ITZY dengan Bahasa Inggris, sehingga dapat menjangkau lebih banyak penggemar secara global.

ITZY merupakan girl group Korea besutan JYP Entertainment dengan lima member.

Yaitu Yeji, Lia, Ryujin, Yuna dan Chaeryeong.

Kepopuleran ITZY terus meningkat, terutama saat comeback.

Simak lirik lagu Boys Like You - ITZY berikut ini:

Lirik Lagu Boys Like You - ITZY

Why you calling me up saying sorry again

Already told you we’re done

What didn’t you get?

Don’t forget you’re the one

that tried to get with my friends

the end the end the end the end

Well you must be going crazy

thinking I’ll be back, I’m sorry

Cause you’re crying like a baby

but do I look like your mommy?

Take a look into that mirror

if u wonder why u lost me

gotta sit down and shut up

you did it to yourself

Boy, gonna diss me? Boy, I’m so pissed

Boy, gonna miss me, Boy, you are dismissed

Cuz I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)

I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)

Boy, wanna date me? Boy, outta date, yeah

Boy, wanna “What? No!” Boy, outta my way

Cuz I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)

I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)

I see through sweet little lies and every excuse

when you start every fight, the blame is on you

one red flag and I’m gone already onto

the next the next the next

well you must be going crazy

thinking I’ll be back, I’m sorry

cause you’re crying like a baby

but do I look like your mommy?

take a look into that mirror

if you wonder why you lost me

gotta sit down and shut up

you did it to yourself

Boy, gonna diss me? Boy, I’m so pissed

Boy, gonna miss me, Boy, you are dismissed

Cuz I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)

I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)

Boy, wanna date me? Boy, outta date, yeah

Boy, wanna “What? No!” Boy, outta my way

Cuz I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)

I don’t fall for boys like you (I don’t fall for)