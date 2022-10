Chord Gitar Roads Untraveled - Linkin Park: Weep Not For Roads Untraveled

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Roads Untraveled yang dinyanyikan oleh Linkin Park.

Lagu Roads Untraveled tergabung dalam album Living Things (2012).

Selengkapnya, simak chord gitar berikut ini.

Chord Gitar Roads Untraveled - Linkin Park

Tuning: Down 1/2 step

[Verse 1]

Am C F

Weep not for roads untraveled

Am C G

Weep not for paths left alone

Dm Am E Am

Cause beyond every bend is a long blinding end

Am E Am

It's the worst kind of pain I've known

[Verse 2]

Am C F

Give up your heart left broken.

Am C G

And let that mistake pass on

Dm Am E Am

Cause the love that you lost wasn't worth what it cost

Am E Am

And in time you'll be glad it's gone.

[Instrumental]

Woahoowoah...

Am - C - F

Am - C - G

Dm - Am - E - Am

Am - E - Am

Am - C - F

Am - C - G

Dm - Am - E - Am

Am - E - Am

[Verse 3]

Am C F

Weep not for roads untraveled

Am C G

Weep not for sights unseen

Dm Am E Am

May your love never end and if you need a friend,

Am E Am

There's a seat here along side me.

[Outro]

Wooooohooowooo..

Am - C - F

Am - C - G

Dm - Am - E - Am

Am - E - Am

Dm - Am - E - Am

Am - E - Am

