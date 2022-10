Lirik Lagu dan Terjemahan Vigilante Shit - Taylor Swift dari Album Midnights

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Vigilante Shit dari Taylor Swift.

Taylor Swift merilis album terbaru berjudul Midnights pada, Jumat (21/10/2022).

Sesuai dengan judul albumnya, Taylor Swift merilis album Midnights tengah malam.

Lagu Vigilante Shit berdurasi 2 menit 44 detik.

Vigilante Shit menceritakan tentang seorang wanita yang berusaha membalas dendam pada mantan kekasihnya.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Vigilante Shit dari Taylor Swift:

[Verse 1]

Draw the cat eye, sharp enough to kill a man

Merias mata seperti mata kucing, cukup tajam untuk membunuh seorang pria

You did some bad things, but I'm the worst of them

Kau melakukan hal buruk, tapi aku terburuk dari semuanya

Sometimes I wonder which one'll be your last lie

Terkadang aku bertanya-tanya mana yang akan menjadi kebohongan terakhirmu

They say looks can kill and I might try

Mereka bilang tatapan bisa membunuh dan mungkin aku akan mencobanya

I don't dress for women

Aku tidak berpakaian untuk perempuan

I don't dress for men

Aku tidak berpakaian untuk laki-laki

Lately I've been dressin' for revenge

Akhir-akhir ini aku berpakaian untuk balas dendam

[Chorus]

I don't start shit, but I can tell you how it ends

Aku tidak memulai apapun, tapi aku bisa memberitahumu bagaimana akhirnya

Don't get sad, get even

Jangan sedih, seimbanglah

So on the weekends

Jadi saat akhir pekan

I don't dress for friends

Aku tidak berpakaian untuk teman

Lately I've been dressin' for revenge

Akhir-akhir ini aku berpakaian untuk balas dendam

[Verse 2]

She needed cold hard proof, so I gave her some

Dia membutuhkan bukti, jadi aku memberikannya

She had the envelope, where you think she got it from?

Dia punya amplop, menurutmu dari mana dia mendapatkannya?

Now she gets the house, gets the kids, gets the pride

Kini dia dapat hak atas rumah, anak-anak, dan harga diri

Picture me thick as thieves with your ex-wife

Bayangkan aku setebal pencuri dengan mantan istrimu

And she looks so pretty

Dan dia terlihat cantik

Drivin' in your Benz

Mengendarai mobil Mercedes Benz milikmu

Lately she's been dressin' for revenge

Akhir-akhir ini dia berpakaian untuk balas dendam

[Chorus]

I don't start shit, but I can tell you how it ends

Aku tidak memulai apapun, tapi aku bisa memberitahumu bagaimana akhirnya

Don't get sad, get even

Jangan sedih, seimbanglah

So on the weekends

Jadi saat akhir pekan

I don't dress for friends

Aku tidak berpakaian untuk teman

Lately I've been dressin' for revenge

Akhir-akhir ini aku berpakaian untuk balas dendam

[Bridge]

Ladies always rise above

Wanita selalu naik ke atas

Ladies know what people want

Wanita tahu apa yang orang-orang inginkan

Someone sweet and kind and fun

Sosok yang manis dan baik dan lucu

The lady simply had enough

Wanita itu sudah muak

[Verse 3]

Well, he was doin' lines and crossin' all of mine

Yah, dia melakukan garis dan melewati semua milikku

Someone told his white collar crimes to the FBI

Seseorang menceritakan kejahatannya kepada FBI

And I don't dress for villains

Aku tidak berpekaian untuk orang jahat

Or for innocents

Atau orang yang tidak bersalah

On my vigilante shit again

Pada orang yang main hakim sendiri lagi

[Chorus]

I don't start shit, but I can tell you how it ends

Aku tidak memulai apapun, tapi aku bisa memberitahumu bagaimana akhirnya

Don't get sad, get even

Jangan sedih, seimbanglah

So on the weekends

Jadi saat akhir pekan

I don't dress for friends

Aku tidak berpakaian untuk teman

Lately I've been dressin' for revenge

Akhir-akhir ini aku berpakaian untuk balas dendam

