Sinopsis Manga Sasuke Retsuden Chapter 1: Penyamaran Sasuke jadi Tahanan di Tatar Observatory

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis Manga Sasuke Retsuden Chapter 1 karya Jun Esaka dan ilustrator Masashi Kishimoto serta Shingo Kimura.

Manga Sasuke Retsuden adalah spin-off Naruto yang menceritakan kehidupan Sasuke dan Sakura setelah menikah, dikutip dari Comic Book.

Sebelum Manga Sasuke Resuden rilis, penerbit Shueisha telah menerbitkan novel ringan Sasuke's Story: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust.

Novel ringan ini rilis dalam bahasa Jepang pada Agustus 2019, dengan terjemahan bahasa Inggris resminya tersedia pada 22 November 2022.

Cerita ini mengambil latar waktu setelah Naruto Shippuden dan sebelum Boruto: Naruto Next Generation.

Saat itu, Naruto jatuh sakit dengan penyakit yang menghalangi chakra.

Bersama sensei lamanya Kakashi, dan istrinya Sakura, Sasuke harus menemukan cara untuk menyembuhkan Naruto sebelum penyakitnya membahayakan seluruh Konoha.

Ia kemudian teringat pada Rikudo Sennin.

Sasuke lalu memutuskan untuk pergi menemukan jejak Rikudo Sennin, karena ia pernah mengalami sakit seperti yang dialami oleh Naruto.

Sebelumnya, Rikudo Sennin berhasil menemukan penyembuhan ketika dia berada di Redaku.

Sasuke akan menghadapi pertarungan kecil ketika sekelompok pria merampok toko ibu dari gadis bernama Lyla.

Seorang tokoh yang akan muncul di manga ini, ibu Lyla bernama Ibu Kail akan menjelaskan pada Sasuke dan Sakura tentang keberadaan Rikudo Sennin.

Melalui sebuah buku, Ibu Lyla menyebutkan ia pernah membaca riwayat tentang Rikudo Sennin, dikutip dari CBR.

Sasuke Retsuden chapter 1 - Sasuke menyamar sebagai tahanan di penjara Tatar (MangaPlus Shueisha)

Rikudo Sennin, kata Ibu Lyla, tinggal di Tatar Observatory.