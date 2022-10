RM BTS Jadi MC Program tvN The Mysterious Dictionary Of Useless Human Knowledge Season 4

Leader BTS, Kim Nam Joon atau yang dikenal RM. Leader BTS, Kim Nam Joon atau yang dikenal RM akan menjadi MC The Mysterious Dictionary Of Useless Human Knowledge Season 4.

TRIBUNNEWS.COM - Leader BTS, Kim Nam Joon atau yang dikenal RM akan menjadi Master of Ceremony (MC) salah satu program tvN yaitu The Mysterious Dictionary Of Useless Human Knowledge Season 4.

Tidak sendiri, RM BTS juga akan ditemani dengan sutradara film Jang Hang Joon.

The Dictionary Of Useless Human Knowledge merupakan program yang mengisahkan tentang berbagai orang dari segala bidang.

Nantinya program ini akan mengupas kisah tokoh-tokoh menarik.

Selain itu, para pakar dari berbagai bidang seperti sastra, fisika, forensik, dan astronomi, yang tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga cerdas, dikumpulkan untuk meningkatkan animo penonton.

Dengan bergabungnya RM BTS pada program ini, maka dinilai dapat meningkatkan antusias penonton.

Dikutip dari Soompi, RM telah menyampaikan berbagai wawasan kepada generasi muda di berbagai genre budaya.

Tidak hanya RM BTS dan Jang Hang Joon, nantinya juga akan ada 2 panelis yaitu novelis Kim Young Ha dan fisikawan Kim Sang Wook.

Sebelumnya, Kim Young Ha juga telah bergabung di The Dictionary Of Useless Human Knowledge Season 1 dan 3.

Sementara profesor Kim Sang Wook sebelumnya juga telah bergabung di beberapa program di antaranya, “The Dictionary Of Useless Knowledge,” “The Dictionary Of Useless Crime Knowledge,” dan “Amazing Science Wonderland".

Kemudian seorang ilmuwan forensik yaitu Profeser Lee Hoo dan astronom Shim Chae Kyung juga akan bergabung dalam acara tersebut.

Profeser Lee Hoo nantinya akan memberikan banyak informasi seputar apa yang ia pelajari selama melakukan banyak otopsi.

Lalu, Dr. Shim Chae Kyung nantinya akan menceritakan kisah manusia dari perspektif kosmik berdasarkan pengetahuan yang ia kumpulkan.

Sebagai informasi program The Mysterious Dictionary Of Useless Human Knowledge Season 4 akan ditayangkan pada musim dingin.