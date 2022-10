Sosok Kang the Conqueror di Trailer Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Poster Ant-Man and The Wasp: Quantumania

TRIBUNNEWS.COM - Trailer Ant-Man and The Wasp: Quantumania telah resmi dirilis Selasa (25/10/2022), hari ini.

Dalam trailer Ant-Man and The Wasp: Quantumania menampilkan Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror.

Berawal dari Scott Lang yang berjalan di karpet merah bersama dengan Lilly's Hope Van Dyne, dikutip dari variety.com.

Scott Lang diberi gelar "Karyawan Abad Ini" oleh Baskin Robbins karena telah menyelamatkan alam semesta.

Kemudian putri Lang yang bernama Cassie Lang membangun satelit ke Quantum Realm.

Setelah Cassie membangun satelit tersebut, seluruh keluarga Semut tersedot ke alam semesta baru.

Para pahlawan menemukan diri mereka dikelilingi oleh alien dan binatang buas yang aneh.

Lalu penjahat super Kang the Conqueror menawarkan jalan keluar untuk membantu mereka.

Dalam seri ini, Kang the Conqueror tampil dengan varian yang berbeda dan jauh lebih menakutkan.

Kang the Conqueror mengenakan baju besi ungu dan hijau yang mirip komik.

Tidak sendiri, Kang the Conqueror tampil bersama pasukannya.

Kang the Conqueror di Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Perlu diketahui, Kang the Conqueror adalah penjahat klasik Marvel yang pertama kali diperkenalkan di komik hampir 60 tahun yang lalu, dikutip dari gq.com.

Sementara itu, Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan diluncurkan pada 17 Februari 2023 di bisokop.

Mengutip dari techrunch.com, Disney mengatakan rencananya Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan ditayangkan di Disney+.