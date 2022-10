Debut di Industri Musik, Girlband SUN Rilis Single 'Shine', Ada Unsur Dangdutnya

Laporan Wartwan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih ingat Cherrybelle? Satu di antara girl band di Indonesia yang populer saat itu dari 2011 hingga 2016.

Kini agensi Cherrybelle, We Can Be Winners meluncurkan girl band baru bernama SUN.

Bahkan, SUN digadang-gadang menjadi the next Cherrybelle.

"Kami debut di sini bukan sebagai the next Cherrybelle atau untuk mengalahkan siapapun, tapi kami lahir sebagai SUN," kata ketua agensi, Teguh Sanjaya saat jumpa pers di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

SUN beranggotakan 5 orang yaitu Atha, Tasya, Nabila, Ji En, dan maknae grup yaitu Soo Jin.

Lima anggota ini terpilih dari audisi yang telah digelar agensi pada akhir 2021.

Ada 3000 peserta yang mengikuti audisi tersebut dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Amerika.

Single pertama SUN berjudul Shine, lagu ini memiliki pesan bagi para penikmat musik terutama generasi muda untuk bisa percaya diri dan menjadi diri sendiri tanpa terkurung dalam sebuah tren.

Komposisi dan aransemen lagu yang cukup berani untuk menggebrak pasar musik Indonesia mengingat belum ada jejak lagu yang pernah dirilis sebelumnya oleh pelaku industri lainnya.

Selain itu, tak kebanyakan girl band pada umumnya di Tanah Air, single Shine ini ada unsur musik dangdutnya.