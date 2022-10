Lirik dan Terjemahan Lagu Snow On The Beach - Taylor Swift feat Lana del Rey

Snow On The Beach digarap oleh Taylor Swift, Lana Del Rey dan Jack Antonoff. Makna lagu ini menceritakan tentang cinta yang datang cara tak terduga.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Snow On The Beach dari Taylor Swift dalam artikel ini.

Lagu Snow On The Beach tergabung dalam album Midnights yang dirilis pada 21 Oktober lalu.

Lirik lagu Snow On The Beach digarap oleh Taylor Swift, Lana Del Rey dan Jack Antonoff.

Makna lagu Snow On The Beach menceritakan tentang cinta yang datangnya secara tak terduga.

Seperti judulnya, salju yang kadang turunnya secara tak terduga.

Berikut Lirik dan Terjemahan Snow On The Beach - Taylor Swift:

Verse 1: Taylor Swift

One night, a few moons ago

Suatu malam, beberapa bulan yang lalu

I saw flecks of what could've been lights

Kulihat kedipan-kedipan cahaya

But it might just have been you

Mungkin saja itu dirimu

Passing by unbeknownst to me

Lewat tanpa sepengetahuanku

Life is emotionally abusive

Hidup ini kasar secara emosional

And time can't stop me quite like you did

Dan waktu tak bisa menghentikanku seperti yang kau lakukan

And my flight was awful, thanks for asking

Dan penerbangan ku amatlah buruk, terima kasih telah bertanya

I'm unglued, thanks to you

Aku tak ingin meratap, terima kasih

Chorus:

And it's like snow at the beach

Dan selayaknya salju di sebuah pantai

Weird, but fucking beautiful

Aneh, tapi sangat indah

Flying in a dream

Terbang kedalam mimpi

Stars by the pocketful

Bertabur penuh bintang

You wanting me

Kau menungguku

Tonight feels impossible

Malam ini terasa mustahil

But it's coming down

Namun salju kemudian turun

No sound, it's all around

Tanpa suara, di sekitarnya

Post-Chorus:

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

Like snow, ah

Layaknya salju

Verse 2:

This scene feels like what I once saw on a screen

Adegan ini terasa seperti sebuah film yang pernah kutonton

I searched "aurora borealis green"

Aku mencari "aurora borealis nan hijau"

I've never seen someone lit from within

Aku tak pernah melihat seseorang yang dapat menyala dari dalam

Blurring out my periphery

Mengaburkan penglihatanku

My smile is like I won a contest

Aku tersenyum seperti sedang memenangkan sebuah kontes

And to hide that would be so dishonest

Dan menyembunyikan senyum itu membuatku tak jujur

And it's fine to fake it 'til you make it

Dan tak masalah tuk tersenyum palsu, sampai kau berhasil

'Til you do, 'til it's true

'Sampai kau melakukannya, hingga berhasil

Chorus:

Now it's like snow at the beach

Sekarang selayaknya salju di sebuah pantai

Weird, but fucking beautiful

Aneh, tapi sangat indah

Flying in a dream

Terbang kedalam mimpi

Stars by the pocketful

Bertabur penuh bintang

You wanting me

Kau menungguku

Tonight feels impossible

Malam ini terasa mustahil

But it's coming down

Namun salju kemudian turun

No sound, it's all around

Tanpa suara, di sekitarnya

Post-Chorus:

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

Like snow, ah

Layaknya salju

Bridge:

I can't speak, afraid to jinx it

Aku tak bisa berbicara, takut membawa sial

I don't even dare to wish it

Aku bahkan tak berani berharap

But your eyes are flying saucers from another planet

Namun matamu tampak seperti piring terbang dari planet lain

Now I'm all for you like Janet

Sekarang segala diriku ini milikmu

Can this be a real thing? Can it?

Bisakah ini menjadi hal yang nyata?

Chorus:

Are we falling like snow at the beach?

Akankah kita jatuh layaknya salju di sebuah pantai?

Weird, but fucking beautiful

Aneh, tapi sangat indah

Flying in a dream

Terbang ke dalam mimpi

Stars by the pocketful

Bertabur penuh bintang

You wanting me

Kau menungguku

Tonight feels impossible

Malam ini terasa mustahil

But it's coming down

Namun salju kemudian turun

No sound, it's all around

Tanpa suara, di sekitarnya

Post-Chorus:

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

Like snow, ah

Layaknya salju

But it's coming down

Namun salju kemudian turun

No sound, it's all around

Tanpa suara, di sekitarnya

Outro:

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

(It's coming down, it's coming down)

Salju kemudian turun

(It's coming down, it's coming down)

Salju kemudian turun

Like snow on the beach

Layaknya salju di sebuah pantai

(It's coming down, it's coming down)

Salju kemudian turun

(It's coming down, it's coming down)

Salju kemudian turun

(It's coming down, it's coming down)

Salju kemudian turun

(It's coming down, it's coming down)

Salju kemudian turun

(It's coming down, it's coming down)

Salju kemudian turun

(It's coming down, it's coming down)

Salju kemudian turun

