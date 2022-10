PROFIL Nindy Ayunda, Penyanyi Sekaligus Kekasih Dito Mahendra yang Diduga Pernah Sekap Mantan Sopir

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Nindy Ayunda, kekasih Dito Mahendra.

Pemilik nama lengkap Anindia Yandirest Ayunda lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Januari 1989.

Orang tua Nindy Ayunda bernama Fadli Yunis dan Ratmulyati.

Dikutip dari Tribun Wiki, Nindy Ayunda adalah lulusan SMA Labschool Jakarta.

Nindy Ayunda melanjutkan pendidikannya di Universitas Paramadina dan mengambil jurusan Public Relation.

Diketahui, Nindy Ayunda berada di bawah label Sony Music Indonesia.

Perjalanan karier

Awal karier Nindy Ayunda dimulai saat menjadi juara 1 Sumbar Talenta.

Nindy Ayunda kemudian didaulat bernyanyi di Kantor Kedutaan Besar Malaysia.

Selain itu, Nindy Ayunda juga menang kontes duet dengan Audy yang diselenggarakan oleh produk kecantikan.

Ia ikut menyanyikan lagu 'Untuk Sahabat'.

Kemudian, Nindy dua kali masuk dapur rekaman pada 2007.

Ia menyanyikan lagu 'Mentari' dalam album Ost. Badai Pasti Berlalu.

Bersama grup vocal Bragi, Nindy menyanyikan lagu 'Tidur Malam Ini' dalam album The Best of Bragi.