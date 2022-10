Tasya SUN Sempat Pesimis Kariernya Berakhir Usai Keluar dari JKT48, Begini Nasibnya Sekarang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota girl band SUN, Tasya mengaku sempat pesimis kariernya akan berhenti di dunia entertainment pasca keluar dari JKT48.

Seperti diketahui, pada 2020 JKT48 memangkas sebagian anggotanya sebanyak 33 diluluskan, satu diantaranya Tasya.

"Jadi pandemi aku berhenti di JKT48 karena ada Restrukturisasi, jadi ada 33 member yang di cut off termasuk aku," kata Tasya di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Setelah keluar dari JKT48, Tasya merasa kariernya di dunia entertainment telah berakhir.

Hingga akhirnya pada akhir 2021, agensi yang menaungi Cherrybelle yaitu We Can Be Winners menggelar audisi untuk membentuk sebuah girl band baru.

Audisi tersebut digadang-gadang akan menjadi the next Cherrybelle, maka tak heran sebanyak 3000 orang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Amerika mengikuti audisi ini secara online kemudian offline.

Awalnya, Tasya ragu untuk mengikuti audisi tersebut lantaran sang ibunda sudah menanyakan apa rencana masa depannya. Ditambah Tasya juga baru lulus kuliah saat itu.

Setelah dipikir-pikir, menurut Tasya lebih baik mencoba dan ditolak daripada tidak mencoba sama sekali.

"Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba, lebih baik aku sakit hati kalau ditolak daripada nyesel karena nggak pernah nyoba," ujar Tasya.

Lebih lanjut, Tasya meminta pada ibundanya untuk memberi waktu 3 bulan mengikuti audisi tersebut.

Apabila Tasya tidak lolos audisi, ia berjanji akan fokus pekerjaan lain dan meninggalkan dunia entertainment.

Besyukur, Tuhan masih memberi kesempatan Tasya untuk tetap berkarier di dunia entertainment.

"Aku minta mamah waktu 3 bulan, kalau nggak lolos aku akan buang mimpi ku di dunia entertainment, kalau nggak lolos Tasya akan kerja," tutur Tasya.

"Cuma ternyata memang jalan Tuhan ada aja," pungkasnya.

SUN beranggotakan lima orang yaitu Atha, Tasya, Nabila, Ji En, dan maknae grup yaitu Soo Jin.