BLACKPINK akan Konser di Gelora Bung Karno Jakarta 11 dan 12 Maret 2023

TRIBUNNEWS.COM - Girl grup Korea Selatan, BLACKPINK akan menggelar konser di Gelora Bung Karno Jakarta.

Diketahui, BLACKPINK akan menggelar konser yang bertajuk "BORN PINK World Tour" di Jakarta pada 11-12 Maret 2023.

Hal tersebut diumumkan oleh akun Instagram @ime_indonesia pada Jumat (28/10/2022), hari ini.

"BLINKs Get Ready!!!"

"The Girls will be back with “BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA” on 11 Mar’23 7PM and 12 Mar’23 6.30PM at Gelora Bung Karno Main Stadium," tulis akun tersebut.

Konser BLACKPINK tersebut akan digelar lebih tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Sebagai informasi, konser BLACKPINK yang dilaksanakan selama 2 hari memiliki jadwal yang berbeda.

Untuk konser BLACKPINK yang digelar pada 11 Maret 2023, dimulai pukul 19.00 WIB.

Sementara untuk konser BLACKPINK yang digelar pada 12 Maret 2023 akan dimulai pada pukul 18.30 WIB.

Tiket Konser BLACKPINK di gelora Bung karno Jakarta

Diketahui, harga tiket konser BLACKPINK di Gelora Bung Karno Jakarta hingga saat ini belum diinfokan oleh pihak promotor.

Meskipun begitu, pihak promotor menginfokan apabila memiliki akun BLINK Membership di Weverse maka akan mendapatkan benefit presale.

Untuk yang memiliki akun BLINK Membership di Weverse maka jadwal penjualan tiket konser BLACKPINK akan dibuka pada 14 November 2012.

Sementara untuk publik, jadwal penjualan tiket konser BLACKPINK akan dibuka pada 15 November 2022.