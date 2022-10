Chord Gitar Lagu Pertemuan Singkat - Vierra: Setidaknya Kamu Sempat Menjadi Milikku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Pertemuan Singkat dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Pertemuan Singkat dipopulerkan oleh grup musik Vierratale yang dirilis pada 2011.

Saat itu, Vierratale masih menggunakan nama Vierra yang terdiri dari Kevin Aprilio, Widy Soediro Nichlany, Raka Cyril Damar dan Satryanda Wijanarko.

Chord Gitar Lagu Pertemuan Singkat - Vierra

Am F G

Pertemuan singkat

Am F C G

Dan berjalan sangat cepat

Am F G

Tidak disangka

Am F C G F

Aku langsung terhipnotis olehmu

Reff:

Am F

Setidaknya kamu

C G

Sempat menjadi milikku

Am F

Meskipun tak lama hal itu

C G F

Telah membuatku bahagia

Am F G

Kau buat hidupku

Am F C G

Tak berarti tanpa kamu

Am F G

Kini kau menghilang

Am F C G F

Dan aku terhipnotis olehmu

Reff:

Am F

Setidaknya kamu

C G

Sempat menjadi milikku

Am F

Meskipun tak lama hal itu

C G F

Telah membuatku bahagia

F G E Am

Dengan masalah besar yang dihadapi

G F G

Segitu saja perjuanganmu (untukku)

Reff:

Am F

Setidaknya kamu

C G

Sempat menjadi milikku

Am F

Meskipun tak lama hal itu

C G F

Telah membuatku bahagia

Am F G

Pertemuan singkat

Am F C G

Dan berjalan sangat cepat

